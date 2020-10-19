Про це повідомляють #Букви.
В понеділок, 19 жовтня, Генпрокурора Азербайджану заявила, що Збройні сили Вірменії в неділю запустили ракету в напрямку стратегічного нафтопроводу Баку-Новоросійськ.
“18 жовтня 2020 року, близько 13:00, збройні сили Вірменії використовували як мішень трубопроводи сирої нафти і конденсату в Хизінском районі Азербайджанської Республіки, застосовуючи методи, які могли викликати значні руйнування”,— йдеться в повідомлені.
У відомстві зазначають, що ракету було запущено у напрямку Хизінского району (понад 300 км від території проведення військових дій), а нейтралізовано у 250 метрах від нафтопроводу. У зв’язку з цим розпочато розслідування.
Прессекретарка міноборони Вірменії Шушан Степанян наголосила, що заява азербайджанського відомства є брехнею.
“Поширена прокуратурою Азербайджану повідомлення про те, що Вірменія нібито націлилася на нафтопровід Баку-Новоросійськ, є абсолютною брехнею, а брехня навіть не потребує коментарів”, — сказала вона.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 4 жовтня армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі. Вірменія заперечувала.
9 жовтня Вірменія і Азербайджан підтвердили готовність відправити своїх представників на консультації щодо конфлікту в Нагірному Карабасі до Москви.
- 14 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про звільнення деяких населених пунктів у Нагірному Карабасі. Вірменія визнала відступ у двох напрямках.
- 17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про нове гуманітарне перемир’я в Нагірному Карабасі з півночі неділі, 18 жовтня.