Генеральна прокуратура Азербайджану звинуватила збройні сили Вірменії у нападі на нафтопровід Баку-Новоросійськ. У Єревані звинувачують Баку в брехні.

Про це повідомляють #Букви.

В понеділок, 19 жовтня, Генпрокурора Азербайджану заявила, що Збройні сили Вірменії в неділю запустили ракету в напрямку стратегічного нафтопроводу Баку-Новоросійськ.

“18 жовтня 2020 року, близько 13:00, збройні сили Вірменії використовували як мішень трубопроводи сирої нафти і конденсату в Хизінском районі Азербайджанської Республіки, застосовуючи методи, які могли викликати значні руйнування”,— йдеться в повідомлені.

У відомстві зазначають, що ракету було запущено у напрямку Хизінского району (понад 300 км від території проведення військових дій), а нейтралізовано у 250 метрах від нафтопроводу. У зв’язку з цим розпочато розслідування.

Прессекретарка міноборони Вірменії Шушан Степанян наголосила, що заява азербайджанського відомства є брехнею.

“Поширена прокуратурою Азербайджану повідомлення про те, що Вірменія нібито націлилася на нафтопровід Баку-Новоросійськ, є абсолютною брехнею, а брехня навіть не потребує коментарів”, — сказала вона.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 4 жовтня армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі. Вірменія заперечувала.

9 жовтня Вірменія і Азербайджан підтвердили готовність відправити своїх представників на консультації щодо конфлікту в Нагірному Карабасі до Москви.