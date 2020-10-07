Влада Азербайджану заявила про обстріл населених пунктів з боку Вірменії.

Про це йдеться в повідомленні міноборони Азербайджану.

“Села Тертерського, Бардінского, Агдамського, Агджабедінского, Фізулінського і Джебраїльського районів піддаються обстрілу з боку озброєних сил Вірменії. Азербайджанська Армія вживає належних заходів “, – заявили в оборонному відомстві.

У свою чергу прессекретарка міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що з учорашнього дня вчера армія оборони “продовжувала завдавати нищівних ударів противнику, значно покращуючи свої позиції”.

“Зокрема, вчора, близько 14:00, була організована контратака на північному напрямку за активної участі спецпідрозділу ГО “Добровольчий рух” Армії оборони, і височині Варангатаг (Луласаз). На цій височині було вбито шестеро людей противника. В даний час бойові дії тривають в зоні Арцахского-азербайджанського конфлікту”, – сказала вона.

Крім того, вірменські військові знищили чергову велику базу паливно-мастильних матеріалів противника.

Історія конфлікту

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.