Про це повідомили в посольстві України в Азербайджані.
Зазначається, що понад 100 років тому мелодія “Щедрика” вперше пролунала на гастролях українського хору в Північній Америці і незабаром отримала надзвичайну популярність як легендарна пісня “Carol of the bells”.
Символічно, що рівно через століття український “Щедрик” повернувся в Старий Світ, щоб бути почутим з вершин величних і чарівних Кавказьких гір.
“Талановита українська музикантка Поліна Десятніченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугаму. А щойно створений українсько-азербайджанський тандем дав можливість українському “Щедрику” зазвучати по новому за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів”, – додали в посольстві.
- Оркестр військово-повітряних сили США привітав українців зі святами та виконав пісню “Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича.