Музиканти з України та Азербайджану виконали українську народну пісню "Щедрик", яка стала всесвітньо популярною в музичній обробці Миколи Леонтовича, серед гір.

Про це повідомили в посольстві України в Азербайджані.

Зазначається, що понад 100 років тому мелодія “Щедрика” вперше пролунала на гастролях українського хору в Північній Америці і незабаром отримала надзвичайну популярність як легендарна пісня “Carol of the bells”.

Символічно, що рівно через століття український “Щедрик” повернувся в Старий Світ, щоб бути почутим з вершин величних і чарівних Кавказьких гір.

“Талановита українська музикантка Поліна Десятніченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугаму. А щойно створений українсько-азербайджанський тандем дав можливість українському “Щедрику” зазвучати по новому за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів”, – додали в посольстві.