Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.
За словами Данілова, захисні засоби нададуть з державного резерву.
“Ми відкрили сьогодні те, що було на бронюванні, містилося в нашому держрезерві. Я можу заспокоїти: у нас достатня кількість масок. Не треба їх по сто, по двісті штук накопичувати та складати. У разі необхідності всі отримають необхідну допомогу від держави. Не треба роздмухувати паніку, коли її немає”, — зазначив Данілов.
Своєю чергою міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що МОЗ розв’язже проблему дефіциту масок в аптеках України спільно з виробниками.
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