Про це повідомляє інформаційне агентство ASPI news.
Подібні акції тривають вже тиждень. Цього разу вони прийшли під будинок за адресою Києїв, вул. Грушевського, 9. Саме тут Зеленський святкував свій День народження, що зафіксували журналісти програми “Схеми“.
Активісти стверджують, що секретар РНБО Данілов порушує закон, а саме такі статті: конституційний переворот та узурпація державної влади (ст. 109), вимагання та рекет (ст. 189). А також порушення ст. 107 Конституції, згідно з якою РНБО є суто координаційним органом при президентові України, без повноважень слідства та суду.
“Замість того, щоб проводити ефективне кримінальне провадження проти проросійської партії “ОПЗЖ“ Віктора Медведчука, РНБО своїми санкціями, навпаки, робить усе, щоб кум президента Росії Володимира Путіна залишився безкарним. Усім відомий давній зв’язок Данілова з Медведчуком ще через партію СДПУ, а це почалося понад 20 років тому… Натомість Данілов почав ухвалювати рішення, спираючись на фейкові дані“, – стверджують активісти та зазнають, що якщо Зеленський не звільнить Данілова, то до них приєднають тисячі українців.
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Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. При цьому президент вчинив порушення норм статті 1 Закону України “Про санкції стосовно кола осіб, щодо яких вони можуть застосовуватися.
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- Дмитро Фірташ категорично заперечує звинувачення з боку Ради нацбезпеки і оборони України, яка запровадила проти нього санкції.
- Павло Фукс зауважив, що не має жодного стосунку до згаданої Даніловим компанії, а також оголосив про намір оскаржувати відповідне рішення РНБО в суді.
- Фукс також нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього та надав докази цього.
- Раніше Фукс спростовував зв’язок із компаніями у сфері користування надрами, щодо яких РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій в березні. Бізнесмен також акцентував на зв’язках родини секретаря РНБО Данілова з Михайлом Бродським.