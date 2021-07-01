У середу, 30 червня, представники добровольчих батальйонів “Азов“, “Айдар“, “Донбас“, "Правий сектор" та активісти прийшли під будинок президента України Володимира Зеленського. Вони вимагали звільнення секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Про це повідомляє інформаційне агентство ASPI news.

Подібні акції тривають вже тиждень. Цього разу вони прийшли під будинок за адресою Києїв, вул. Грушевського, 9. Саме тут Зеленський святкував свій День народження, що зафіксували журналісти програми “Схеми“.

Активісти стверджують, що секретар РНБО Данілов порушує закон, а саме такі статті: конституційний переворот та узурпація державної влади (ст. 109), вимагання та рекет (ст. 189). А також порушення ст. 107 Конституції, згідно з якою РНБО є суто координаційним органом при президентові України, без повноважень слідства та суду.

“Замість того, щоб проводити ефективне кримінальне провадження проти проросійської партії “ОПЗЖ“ Віктора Медведчука, РНБО своїми санкціями, навпаки, робить усе, щоб кум президента Росії Володимира Путіна залишився безкарним. Усім відомий давній зв’язок Данілова з Медведчуком ще через партію СДПУ, а це почалося понад 20 років тому… Натомість Данілов почав ухвалювати рішення, спираючись на фейкові дані“, – стверджують активісти та зазнають, що якщо Зеленський не звільнить Данілова, то до них приєднають тисячі українців.

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. При цьому президент вчинив порушення норм статті 1 Закону України “Про санкції стосовно кола осіб, щодо яких вони можуть застосовуватися.