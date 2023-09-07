Унікальний досвід роботи медичної служби «Азову» відтепер доступний для ознайомлення. Зібраний досвід буде корисним для бойових медиків, інструкторів з тактичної медицини та всіх, хто працює з бойовими травмами у зоні ведення бою. Семінар провели офлайн у Києві в рамках проекту зовнішнього навчання Благодійний Фонд Сергія Притули спільно з медичною службою «Азова».

За посиланням http://bit.ly/3EqAiya викладені записи виступів та презентації спікерів семінару «Азов. Практики виживання». Також серед тем семінару розглянули нові виклики, що постають перед українською тактичною медициною.

Серед спікерів були:

Євген Чуднецов «Чудік» — бойовий медик бригади Азов. В підрозділі з 2014 року, наразі в.о. начальника медичної служби. Як керіаник медичної служби «Азова» на Азовсталі і організовував надання допомоги та евакуацію поранених військових із заводу.

— бойовий медик бригади Азов. В підрозділі з 2014 року, наразі в.о. начальника медичної служби. Як керіаник медичної служби «Азова» на Азовсталі і організовував надання допомоги та евакуацію поранених військових із заводу. «Джедай» — бойовий медик «Азов», інструктор;

— бойовий медик «Азов», інструктор; Дарина Смольнікова — госпітальєрка, консультантка МОЗ з питань тактичної медицини;

— госпітальєрка, консультантка МОЗ з питань тактичної медицини; Марія Назарова — запрошена спікерка. Співавторка програми підготовки бойового медика ГШ ЗСУ. Інструкторка з тактичної медицини NAEMT.

— запрошена спікерка. Співавторка програми підготовки бойового медика ГШ ЗСУ. Інструкторка з тактичної медицини NAEMT. Анастасія Зіміна — провізорка, інструкторка з тактичної медицини і авторка волонтерського проекту «Farma» по збору наборів для непрямого переливання крові.

Найбільшу цікавість викликала розповідь медиків “Азову” про організацію та роботу польового госпіталю в умовах бойових дій на прикладі Азовсталі. “Чудік” та “Джедай” поділились досвідом про роботу їх медслужби в оточенні, зокрема – про роботу операційної у надзвичайно небезпечних умовах, антибіотикотерапію та менеджмент травм.

Під час презентації бойові лікарі «Азову» показали відеозаписи роботи госпіталю в підвалах Азовсталі.

Зазначимо, ідея семінару зʼявилась завдяки унікальності досвіду українського такмеду: порятунок військових в найскладніших умовах, на прикладі роботи медичної служби на Азовсталі, боротьба бойових медиків за право переливати кров, вплив «азовців» на прийняття цього рішення та перші практики гемотрансфузії (переливання крові або її компонентів) на догоспітальному етапі.

«Нам є що вам розповісти, нам є про що з вами поговорити, нам є про що з вами порадитись. Разом поговоримо про найновіші досягнення тактичної медицини та нові виклики, які ми повинні подолати разом. Реалії роботи українських військових медиків – унікальні. Наш досвід повинен лягти в основу стратегій роботи з травмою для світової спільноти, адже наші дані – безцінні», — розповідає про семінар Євген Чуднецов.

Завдяки партнерам семінару компаніям «SICH» та «Сента Фарм» під час заходу Фонд передав медикам «Азова» три тактичні нашоломні екшн-камери для військових операцій MOHOC Elite Ops IR. Гаджети здатні одночасно захоплювати фото та відео, яке транслюється бездротовою мережею, мають нічний інфрачервоний режим і підвищену міцність. Камери необхідні, щоб аналізувати обсяг наданої допомоги пораненому (аналізуючи відеозаписи), робити висновки, як більш ефективно рятувати бійців і таким чином навчати бойових медиків підрозділу. Вартість однієї камери – понад 37 тисяч грн.

Зазначимо, що це вже третій медичний семінар, ініційований відділом тактичної медицини Фонду Притули. Першим став Український форум з тактичної медицини, що пройшов 20 квітня 2023 року і зібрав 300 бойових медиків та 8 експертів галузі. Друга програма, зібрана командою зовнішнього навчання Фонду – вебінар з актуальної теми «Турнікетний синдром».

Наразі в розробці дві теми: «Переливання крові на догоспітальному етапі» та «Медична розвідка та планування».

Непереможні, коли обʼєднані!