Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що українці бійці продовжують тримати оборону на заводі "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі відбуваються кровопролитні бої з російськими окупантами, які вчора прорвалися на територію підприємства.

Про це йдеться у відповідному відеозверненні.

Оборонці міста досі перебувають на заводі, попри те, що росіяни вже другий день знаходяться на території підприємства.

“Вже другий день як противник прорвався на територію заводу. Тривають важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдських зусиль, щоби стримувати натиск супротивника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують”, – зазначив Прокопенко.

Командир полку заявив, що ситуація вкрай складна, але, попри все, бійці продовжують виконувати наказ тримати оборону.