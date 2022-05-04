Про це йдеться у відповідному відеозверненні.
Оборонці міста досі перебувають на заводі, попри те, що росіяни вже другий день знаходяться на території підприємства.
“Вже другий день як противник прорвався на територію заводу. Тривають важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдських зусиль, щоби стримувати натиск супротивника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують”, – зазначив Прокопенко.
Командир полку заявив, що ситуація вкрай складна, але, попри все, бійці продовжують виконувати наказ тримати оборону.
- Нагадаємо, у знищеному росіянами Маріуполі планують провести “урочисті заходи” до 9 травня. До зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.
- Російські військові повністю перекрили всі інформаційні потоки як у місто Маріуполь, так і з нього. Як наслідок, наразі маріупольці впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків – під контролем РФ, а кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.
- У Маріуполі окупаційні війська РФ не дають їжу чоловікам, поки вони не почнуть на неї працювати. Місцевих жителів змушують розбирати завали від російського бомбардування та облаштовувати братські могили.
- Із заблокованого російськими військами Маріуполя вдається частково евакуювати містян, котрі ховаються від обстрілів на території заводу “Азовсталь”. Вони розповідають про свої переживання після прибуття в українське місто Запоріжжя.