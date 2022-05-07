Російські інтернет-джерела поширюють інформацію про те, що українські захисники Маріуполя нібито вийшли з "Азовсталі" з білими прапорами аби здатися в полон. Насправді ж триває реалізація евакуації цивільних.

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов”.

Зазначено, що у процесі евакуації мирного населення обидві сторони припиняють вогонь та підіймають білі прапори. Натомість російська пропаганда використала це як “капітуляцію” військових України.