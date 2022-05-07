Про це повідомляє пресслужба полку “Азов”.

Зазначено, що у процесі евакуації мирного населення обидві сторони припиняють вогонь та підіймають білі прапори. Натомість російська пропаганда використала це як “капітуляцію” військових України.

“Для евакуації громадян з території заводу “Азовсталь” обидві групи використовували такі прапори. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте”, – зазначили у пресслужбі полку.