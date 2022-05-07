Про це повідомляє пресслужба полку “Азов”.
Зазначено, що у процесі евакуації мирного населення обидві сторони припиняють вогонь та підіймають білі прапори. Натомість російська пропаганда використала це як “капітуляцію” військових України.
“Для евакуації громадян з території заводу “Азовсталь” обидві групи використовували такі прапори. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте”, – зазначили у пресслужбі полку.
- Нагадаємо, дружина командира полку “Азов” майора Дениса Прокопенка Катерина Прокопенко створила петицію до ООН із вимогою провести з маріупольського металургійного комбінату “Азовсталь” операцію “extraction”.
- Також 6 травня з оточеного російськими окупантами Маріуполя вдалось успішно евакуювати ще майже 500 мирних мешканців.