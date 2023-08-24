32 роки тому було проголошено створення самостійної української держави.

Територія України є неподільною і недоторканною — так сказано в Акті проголошення незалежності.

Уже 9 років ми щодня б’ємося із підступним ворогом заради того, аби ці слова були не просто лозунгами на папері.

Незалежність України сьогодні підтверджується на фронті. Кожен постріл, кожен захищений населений пункт, кожен відвойований метр української землі — це доказ того, що українці нікому не віддадуть своєї свободи. Ніколи не поступляться своїми правами та вольностями.

Омріяна у віках незалежність, як і століття тому, виборюється ціною життів найкращих синів та доньок української нації.

Ми не маємо права зганьбити подвиг тих, хто щодня віддає найдорожче за волю України. Чин тих, хто вже 15 місяців знаходиться у полоні.

«Азов» вітає українців з Днем Незалежності!

Слава нації! Смерть ворогам!