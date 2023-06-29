Джерело: Асоціація родин захисників “Азовсталі”
Джон Спенсер є військовим експертом, ветераном війни в Іраку та майором Збройних сил США у відставці, визнаним експертом світового класу з питань збройного повстанського опору та ведення бойових дій в умовах міста, автор “Мініпосібника з оборони міст у сучасних умовах”. Він також є співдиректором проєкту Urban Warfare Project та ведучим подкасту Urban Warfare Project.
Під час зустрічі зі Спенсером сержант “Азова” Арсеній Федосюк розповів про хід боїв за Маріуполь та “Азовсталь” з військової перспективи, згадав теракт в Оленівці та поділився інформацією про умови утримання “азовців” у полоні.
Джон Спенсер висловив повну підтримку бригаді “Азов” та записав для свого подкасту інтерв’ю з “Азовською” делегацією.
Азовська делегація у США зустрілася з радником Пентагону Джоном Спенсером // 3 фото
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