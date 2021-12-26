“З точки зору безпеки, в Азовському морі домінує Росія”, – сказав The Washington Post міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. “І в разі війни це буде активно використовуватися ними для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі”.

“За нинішніх обставин, — сказав Кулеба, — звісно, ​​Росія диктує ситуацію на Азові і в основному використовує його як театр війни”.

9 грудня ввечері низка ЗМІ опублікували інформацію з посиланням на ФСБ РФ, де останні заявили про те, що український корабель “Донбас” не виконує вимог щодо зміни курсу і рухається у напрямку Керченської протоки. Спецслужби, зокрема, оголосили, що 9 грудня корабель вийшов із порту Маріуполь і рушив у бік Керченської протоки. При цьому Україна не подавала заявок на проходження протоки.

Однак, пресслужба Операції Об’єднаних Сил назвала цю інформацію фейком і додала: “Судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На цей час “Донбас” повертається на базу”.

Капітан корабля Олександр Григоревський сказав, що російський штурмовик пролетів над “Донбасом”, а один з російських кораблів, що його переслідували, погрожував відкрити вогонь, якщо він не змінить курс.

Наступного дня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила державному телебаченню, що “Донбас” є “новою провокацією на морі”, яка є частиною низки “провокаційних дій, які проводяться навколо наших кордонів”.

Українські чиновники звинувачують російські кораблі в переслідуванні їхнього флоту в Азові протягом багатьох років. Морські прикордонники, які патрулюють море на швидкісних катерах з камуфляжним малюнком, задокументували дії росіян, які вони вважають “провокаціями”, щоб представити як докази в документах міжнародного суду.

“Це теж війна”, – сказав секретар РНБО України Олексій Данілов. “Це елемент їхньої військової стратегії, як перемогти нашу країну”.

Берегова лінія Азову має більшу стратегічну та економічну цінність для Росії, ніж вражені війною східні прикордонні регіони України. Українська земля вздовж моря відділяє материкову Росію від окупованого нею Криму. Українські портові міста Маріуполь і сусідній Бердянськ на західному березі моря експортують продукцію з регіону. Менш ніж за сто кілометрів від узбережжя російський порт Таганрог є центром торгівлі через південний захід Росії.