Про це пише американське видання The Washington Post.
Азовське море є єдиним місцем, де сили двох країн щодня стоять перед ризиком розгортання конфлікту. За словами головного редактора “Чорноморських новин” Андрія Клименка, ця акваторія переповнена російськими кораблями — їх приблизно в чотири рази більше, ніж українських. А оскільки в морі немає морського кордону, російський флот може підійти якомога ближче до українського берега, що, можливо, робить південно-східні приморські міста України найбільш вразливими в країні.
Американська розвідка попередила про можливі плани Кремля щодо багатостороннього військового нападу на Україну вже у січні 2022 року. І якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть законно вжити жодних дій проти ворога, доки на землю не ступить перший російський солдат.
Росія обмежує маневри України в акваторії Азовського моря. Цього місяця українські ВМС заявили, що майже 70 відсотків моря заблоковано для транспортування через навігаційні попередження з Москви.
“З точки зору безпеки, в Азовському морі домінує Росія”, – сказав The Washington Post міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. “І в разі війни це буде активно використовуватися ними для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі”.
“За нинішніх обставин, — сказав Кулеба, — звісно, Росія диктує ситуацію на Азові і в основному використовує його як театр війни”.
9 грудня ввечері низка ЗМІ опублікували інформацію з посиланням на ФСБ РФ, де останні заявили про те, що український корабель “Донбас” не виконує вимог щодо зміни курсу і рухається у напрямку Керченської протоки. Спецслужби, зокрема, оголосили, що 9 грудня корабель вийшов із порту Маріуполь і рушив у бік Керченської протоки. При цьому Україна не подавала заявок на проходження протоки.
Однак, пресслужба Операції Об’єднаних Сил назвала цю інформацію фейком і додала: “Судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На цей час “Донбас” повертається на базу”.
Капітан корабля Олександр Григоревський сказав, що російський штурмовик пролетів над “Донбасом”, а один з російських кораблів, що його переслідували, погрожував відкрити вогонь, якщо він не змінить курс.
Наступного дня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила державному телебаченню, що “Донбас” є “новою провокацією на морі”, яка є частиною низки “провокаційних дій, які проводяться навколо наших кордонів”.
Українські чиновники звинувачують російські кораблі в переслідуванні їхнього флоту в Азові протягом багатьох років. Морські прикордонники, які патрулюють море на швидкісних катерах з камуфляжним малюнком, задокументували дії росіян, які вони вважають “провокаціями”, щоб представити як докази в документах міжнародного суду.
“Це теж війна”, – сказав секретар РНБО України Олексій Данілов. “Це елемент їхньої військової стратегії, як перемогти нашу країну”.
Берегова лінія Азову має більшу стратегічну та економічну цінність для Росії, ніж вражені війною східні прикордонні регіони України. Українська земля вздовж моря відділяє материкову Росію від окупованого нею Криму. Українські портові міста Маріуполь і сусідній Бердянськ на західному березі моря експортують продукцію з регіону. Менш ніж за сто кілометрів від узбережжя російський порт Таганрог є центром торгівлі через південний захід Росії.
- 10 грудня Російська Федерація перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.
- Нагадаємо посольство Сполучених Штатів підтримало Україну в ситуації з кораблем ВМС “Донбас”.