Про це сповістив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар.
Паламар наголосив, що ЗС РФ постійно скидають на завод “надпотужні бомби”, внаслідок чого під завалами опинилося багато людей. І хоч ситуація лише ускладнюється, бійці налаштовані давати відсіч російській агресії до кінця.
“Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла”, – наголосив Святослав Паламар.
Також заступник командира полку “Азов” наголосив, що на заклики деблокувати Маріуполь військово-політичне командування відповідає, що робить все для цього можливе.
- Нагадаємо, народний депутат Сергій Тарута заявив, що на маріупольську лікарню в районі заводу “Азовсталь” скинуто потужну бомбу.
- Також міська рада Маріуполя констатувала, що російські загарбники знищили місцевий Азовський судноремонтний завод – найстаріше підприємство Маріуполя.