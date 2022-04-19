Внаслідок бомбардувань та обстрілів з боку російської армії маріупольський завод "Азовсталь" майже повністю знищено.

Про це сповістив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар.

Паламар наголосив, що ЗС РФ постійно скидають на завод “надпотужні бомби”, внаслідок чого під завалами опинилося багато людей. І хоч ситуація лише ускладнюється, бійці налаштовані давати відсіч російській агресії до кінця.

“Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла”, – наголосив Святослав Паламар.

Також заступник командира полку “Азов” наголосив, що на заклики деблокувати Маріуполь військово-політичне командування відповідає, що робить все для цього можливе.