В Іраку тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою вивести з країни війська Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що масові мітинги проходять відразу в двох місцях Багдаду – біля головного університету столиці і на центральній площі Аль-Хуррем.

До протесту проти американської військової присутності закликав іракський шиїтський клірик Моктада ас-Садр.

На мітингах присутні чоловіки і жінки, які скандують антиамериканські гасла і тримають національні іракські прапори.

Відзначається, що в даний момент головні автомобільні шляхи Багдаду заблоковані місцевими силовиками, а так звана “Зелена зона” (район, в якому знаходяться іноземні дипломатичні місії) перекрита бетонними бар’єрами.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.