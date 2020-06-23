«Баба робоча, президент аж підстрибне»: з'явилося відео, як лідери «слуг народу» обговорюють депутатку фракції

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність депутатки Ірини Аллахвердієвої.

Відео опублікувала газета “НікВєсті”.

Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієва – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

В кінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже:” Баба так, баба так”.

Ірина Аллахвердієва / Фото: Олена Яхно

Наводимо повний діалог лідерів партії “Слуга народу”:

Корнієнко: Алахвердіеєа – взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така піддута. Звичайно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху@ить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така вживу. Енергетика.

Арахамія: Енергії багато.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так. Баба так”.

Варто відзначити, що незабаром відео було видалено з YouTube-канала видання.