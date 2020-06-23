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«Баба робоча, президент аж підстрибне»: з'явилося відео, як лідери «слуг народу» обговорюють депутатку фракції

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність депутатки Ірини Аллахвердієвої.

Вівторок, 23 червня 2020, 21:31

Відео опублікувала газета “НікВєсті”.

Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієва – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

В кінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже:” Баба так, баба так”.

Ірина Аллахвердієва / Фото: Олена Яхно

Наводимо повний діалог лідерів партії “Слуга народу”:

Корнієнко: Алахвердіеєа – взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така піддута. Звичайно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху@ить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така вживу. Енергетика.

Арахамія: Енергії багато.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так. Баба так”.

Варто відзначити, що незабаром відео було видалено з YouTube-канала видання.

Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв. Згодом нардеп Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

1 листопада Богдан Яременко повідомив, що має намір залишити пост глави комітету з питань зовнішньої політики. 11 листопада фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Богдана Яременка у відставку з цієї посади.

  • 13 листопада повідомлялося, що Богдан Яременко, якого  мали  звільнити з посади голови комітету ВР, продовжує вести засідання.
Теги: Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, скандал, Слуга народу

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