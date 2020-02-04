Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Бабак, зокрема, заявила, що в будівельній галузі різні клани намагаються зберегти сферу свого впливу і обплутали її “як спрут”.

“Я попросила це слово, щоб сказати тим людям, яких я б назвала злостивцями, в будівельній сфері, які обплутали її, як спрут. Які, думаю, дуже хотіли б радіти на моїх кістках після цього звільнення. Не вийде. Не вийде тому, що те, що розпочато цим Урядом, Міністерством розвитку громад, Офісом президента щодо боротьби з корупцією в будівельній сфері, сфері архітектурно-будівельного контролю, не має зворотного шляху”, – наголосила Бабак.

Вона уточнила, що правоохоронні органи, які “в прямому підпорядкуванні президенту України”, почали системну боротьбу з тими, “хто сьогодні через різні клани намагається розхитати ситуацію як в Офісі президента, так і в Уряді”.

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Бабак також розповіла, що “окремим людям” сьогодні надходять погрози від різних кланів.

“Правоохоронні органи бачать, як зараз підставні організації намагаються звільняти людей в ДАБІ (Державній архітектурно-будівельній інспекції, – ред.). Підставними я називаю кишенькові організації типу “Стоп свавілля”, “Громадська правда”. Через людей, які в системі ДАБІ продовжують працювати і писати кляузи, щоб зберегти сферу свого впливу. Я хочу запевнити, що за всіма вами сьогодні стежать. Стежать належним чином. За тими, хто в кланах сьогодні через бандюків погрожує окремим людям, щоб вони не виходили на роботу”, – наголосила вона.

Бабак додала, що з нею почали боротьбу в ЗМІ через анулювання дозволів на будівництво на вулицях Ольшанській і Гоголівській у Києві. За її словами, також ці люди планують почати будівництво біля “Палацу Україна”.

“Те, що я йду з посади, не означає, що президент припинив боротьбу з вами. Вся система запущена. Бійтеся! Вам не буде місця в будівельній сфері”, – заявила Бабак.

Вона уточнила, що всі озвучені факти передані на розгляд в правоохоронні органи, “з усіма документами і заявами людей, на яких чинився безпосередній тиск”.

“Всьому цьому буде надано оцінку правоохоронною системою”, – уточнила Бабак.

  • Верховна Рада України підтримала сьогодні звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад і територій України.
  • Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій України.
  • Відставка міністра розвитку регіонів Альони Бабак пов’язана з боротьбою за контроль над Державною архітекторно-будівельною інспекцією. Про це йдеться в статті #Букв “Як при Зеленському на будівельні схеми повернулись смотрящі часів Януковича”.