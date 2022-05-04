Степовий бабак Тимко III, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна, опинився разом з товаришами під російською окупацією.

Про це Суспільному повідомив завідувач лабораторії екології Харківського національного університету імені Каразіна Володимир Грубник.

“Бабаки наші зараз в окупації всі. Нестерівка [Великобурлуцька громада], з першого дня війни там у нас вийшла повна окупація”, — зазначив він.

Грубник повідомив, що востаннє його інформували щодо стану тварин минулого тижня. Наразі бабаки всі живі. Попри те, що вони знаходяться в окупації, їх забезпечують, наскільки це можливо.

Також під окупацією опинився й бабак Тимко. Загалом на біостанції в клітках живуть близько 36 — 38 особин.