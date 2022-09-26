Степовий бабак Тимко III, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна, разом з іншими тваринами пережив окупацію у селі Нестерівка Великобурлуцької громади на Харківщині, яке Збройні сили України звільнили від росіян під час контрнаступу у вересні.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Весь цей час у Нестерівці жили близько 30 бабаків, всі вони почуваються добре, розповів завідувач лабораторії “Східні степи” біологічного факультету Каразінського Володимир Грубник. В окупації з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії Володимир та Галина.

Грубник відвідав бабаків минулого тижня, привіз гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.

“І бабакам все, що їм потрібно. Наші люди живі, здорові, що доглядали бабаків — Володимир та Галина, це співробітники нашої лабораторії”, — зазначив Грубник.

Торік восени бабкам закупили близько тонни корму, тож під час окупації вони жили в клітках і не голодували.

Завідувач лабораторії зауважив, що у Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати.

Загалом на біостанції в клітках живуть близько 36 — 38 особин.