Про це повідомляє “Суспільне“.
Весь цей час у Нестерівці жили близько 30 бабаків, всі вони почуваються добре, розповів завідувач лабораторії “Східні степи” біологічного факультету Каразінського Володимир Грубник. В окупації з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії Володимир та Галина.
Грубник відвідав бабаків минулого тижня, привіз гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.
“І бабакам все, що їм потрібно. Наші люди живі, здорові, що доглядали бабаків — Володимир та Галина, це співробітники нашої лабораторії”, — зазначив Грубник.
Торік восени бабкам закупили близько тонни корму, тож під час окупації вони жили в клітках і не голодували.
Завідувач лабораторії зауважив, що у Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати.
Загалом на біостанції в клітках живуть близько 36 — 38 особин.
- У травні стало відомо, що бабак Тимко опинився разом з товаришами під російською окупацією.
- У лютому минулого року степовий бабак Тимко IIІ спрогнозував прихід весни за шість тижнів.
- 19 вересня ставленики РФ заговорили про необхідність термінового “референдуму” про приєднання Луганської й Донецької областей до РФ. В Інституті вивчення війни вважають, що терміновий “референдум” знадобився окупантам, оскільки вони бояться контрнаступу Збройних сил України.