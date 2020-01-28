Про це він повідомив на брифінгу у ДБР, повідомляють #Букви.
“З Іриною Венедіктовою я познайомився під час проходження служби в органах прокуратури Харківської області, відбувалося з 10-го по 16-й рік. Там ми кілька разів перетиналися на наукових заходах, присвячених реформуванню судової та правоохоронної системи … Після призначення Ірини Валентинівни в. о. директора 27 грудня, вона запропонувала мені зайняти посаду її радника в патронатній службі – радника з питань досудового розслідування. Мною були підготовлені документи, подані для працевлаштування, однак офіційно я не зміг працевлаштуватися, оскільки протягом січневих свят до Єдиного реєстру адвокатів України не були внесені відомості про припинення моєї адвокатської діяльності”, – сказав Бабіков.
При цьому він підкреслив, що допомагав в деяких питаннях і не вникав у самі справи, не мав справи з кримінальними провадженнями.
А ще Бабіков зазначив, що не знайомий з ким-небудь із нардепів “Слуги народу” і з ким-небудь з Офісу президента.
LIVE: Брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова
Опубліковано УНН – Українські Національні Новини Вівторок, 28 січня 2020 р.
- 20 січня стали відомі імена заступника та першого заступника в.о. директора Держбюро розслідувань. Ними стали ексспівробітник СБУ Олександр Соколов і адвокат експрезидента Віктора Януковича – Олександр Бабіков.
- Тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про відсутність конфлікту інтересів у призначенні адвоката Віктора Януковича першим заступником голови ДБР.
- Раніше повідомлялося, що Олександр Бабіков представляє інтереси експрезидента України Віктора Януковича щонайменше в трьох справах.
- Олександр Бабіков заперечує те, що був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.