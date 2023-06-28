Bacardi International заявляла, що з початку російського повномасштабного вторгнення зупиняє експорт до РФ. Всупереч заявам компанії, вона продовжує постачання алкоголю й з 2022 року її прибуток збільшився втричі. Ще фірма відредагувала заяву, опубліковану у березні 2022 року.

Джерело: російське видання “The Bell“.

Виробник алкоголю Bacardi продовжує постачання до Росії, а прибуток російської філії компанії “Бакарді Рус” у 2022 році зріс у три рази — з 1,5 мільярда до майже 4,7 мільярда рублів. Завдяки російським партнерам компанії їхній товар можна придбати й на окупованих територіях — Донецьку, Луганську та Криму.

На сьогодні продовжує діяти угода про контрактний розлив бренду віскі William Lawson’s, що належить Bacardi, на заводі “Георгіївський”. Лише на кінець 2022 року російський завод отримав від John Dewar & Sons Limited 227 тисяч літрів дистиляту із вмістом алкоголю 65,8%. Якщо його розвести до 40%, то з такої кількості можна отримати 373,4 тисячі літрів віскі.

Компанія заявляла, що припинить інвестиції у рекламі, але витрати “Бакарді Рус” на просування продукції перевищили в 2022 році 6,7 мільярда рублів. Сума лише на кілька сотень мільйонів менша, ніж торік — 7,042 мільярда рублів.

The Bell запросили запит у пресслужби та маркетингу Bacardi у США, але відповідь не отримали. Директор Bacardi зі зв’язків із держорганами у Східній Європі Сергій Пономарьов теж не прокоментував запит.

На сьогодні опублікована в березні 2022 року на сайті Bacardi заява щодо виходу з ринку і засудження нападу на Україну відредагована. Зупинка постачання продукції РФ і відмови від витрат просування у ній більше не згадуються.