Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду.

У своєму виступі Міщенко повідомив, що в першу чергу “потрібно розібратися з фінансовими потоками: куди вони йдуть і наскільки ефективно вони використовуються”.

Крім того, Міщенко розповів, що він – підприємець, аграрій, з 2001 року займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Також він заявив, що бачить у своєму призначенні можливий конфлікт інтересів. Це сталося під час серії запитань до Міщенка, які прозвучали від міністра розвитку громад Олексія Чернишова.

“Ви займаєтеся сільським господарством у кількох областях, у тому числі в Кіровоградській. Чи не бачите ви в цьому конфлікту інтересів?” – запитав у кандидата в голови ОДА Чернишов. “Я – бачу. Але сказали, що це не… Коли мені запропонували (посаду, – ред.), я сказав, що це може бути конфліктом інтересів. Але мені на це сказали, що не буде конфлікту”, – зазначив Міщенко.

Після цього в розмову включився прем’єр Денис Шмигаль. “Ви ж бізнес передаєте? У будь-якому випадку заповнюєте декларацію, передаєте або продаєте всі частки? Тут конфлікт інтересів вичерпується. Людина ж на державну службу заходить без бізнесу”, – заявив він.

У відповідь Міщенко поінформував, що при переході на державну службу передасть свій бізнес синові, щоб не було конфлікту інтересів.

У результаті кандидатура нового голови ОДА була узгоджена. Тепер указ про призначення Міщенка повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Згідно з даними YouControl, Міщенко значиться засновником 8 компаній і керівником двох. Зокрема, він володіє ТОВ “Агрокомплекс”, ТОВ “Нива” і ТОВ “Устинівський зернокомплекс” у Кіровоградській області, а також ТОВ “Плиски-Агро” та мисливським господарством у Чернігівській області.

(На відео – з 41:20)