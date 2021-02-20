Багаті країни отримають на мільярд доз вакцини проти COVID-19 більше, ніж їм потрібно, в результаті чого більш бідні країни будуть боротися за решту запасів.

Про це пише Reuters.

В ході аналізу поточних контрактів на поставки вакцин проти COVID-19 глобальний рух за викорінення злиднів і виліковних захворювань ONE Campaign заявило, що багаті країни, такі як США і Великобританія, повинні ділитися зайвими дозами.

В організації також заявили, що в іншому випадку мільярди людей втратять необхідний захист від вірусу, що викликає COVID-19, а це, ймовірно, продовжить пандемію.

У звіті конкретно розглядалися контракти з п’ятьма провідними виробниками вакцин проти COVID-19 – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson і Novavax.

З’ясувалося, що на сьогоднішній день Сполучені Штати, Європейський Союз, Великобританія, Австралія, Канада і Японія вже законтрактували понад 3 мільярдів доз. Це на мільярд більше, ніж необхідно, щоб надати кожному громадянину по дві дози (2,06 мільярда).

“Цей величезний надлишок – втілення вакцинного націоналізму. Багаті країни зі зрозумілих причин зробили ставку на вакцини на ранньому етапі пандемії, але оскільки ці ставки виявилися надлишковими, необхідне серйозне коригування курсу, якщо ми збираємося захистити мільярди людей в усьому світі”, – зазначила старший директор з політики ONE Campaign Дженні Оттенхофф.

Вона додала, що надмірні дози для багатих країн матимуть велике значення для захисту вразливих людей в бідніших країнах.