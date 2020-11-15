Тисячі прихильників президента Трампа в суботу зібралися у Вашингтоні, але за ніч мітинг переріс у насильство.

Про це пише The New York Times.

Поліція провела 20 арештів, в тому числі чотири по звинуваченню в застосуванні вогнепальної зброї. Одна людина отримала ножове поранення, про його стан поки нічого не повідомляється.

Спочатку мітинг був контрольованим, хоча і доволі гучним. Люди вітали президента оплесками, коли він проїжджав повз у своєму кортежі.

Потім демонстранти розійшлися віялом на кілька кварталів навколо Freedom Plaza.

У Twitter прессекретар Білого дому Кейлі МакЕнані дала перебільшену оцінку цій події, названій Million MAGA March, заявивши, що зібрався мільйон прихильників Трампа. Насправді мітингувальників було набагато менше.

“Це не схоже на Четверте липня або щось в цьому роді”, – сказав офіцер поліції, який перебував недалеко від Freedom Plaza.

Одна з учасниць мітингу прокоментувала свою участь: “Він (Трамп) не ідеальний. Я стежила за Трампом з дитинства”.

У суботу короткий візит Трампа відбувся після оголошення виборів в двох останніх штатах. Обраний президент Джозеф Байден-молодший виграв Джорджію, набравши в цілому 306 голосів виборників – стільки ж, скільки Трамп отримав у 2016 році, – а Трамп переміг у Північній Кароліні, набравши 232 голоси виборників.

Трамп відмовляється приймати результати виборів, наполягаючи на масових фальсифікаціях.

Крім маршу Million MAGA у Вашингтоні проводився мітинг Stop the Steal і захід Women for Trump.

Прихильники президента приїхали з усієї країни, щоб взяти участь.

Приблизно до опівдня демонстранти пройшли маршем до Капітолію, більше години рухаючись по Пенсильванській авеню.

“Ми хочемо, щоб Трамп знав, що ми любимо все, що він робив, особливо для латиноамериканців”, – сказав 33-річний Ентоні Кабасса.

Пізніше в той же день, коли багато прихильників Трампа почали стікатися в сторону Union Station, понад 40 осіб, які представилися членами екстремістської організації Proud Boys, рушили назад до Freedom Plaza.

Чоловіки, одягнені в жовто-чорне, підкинули кулаки вгору і скандували “Трамп 2020”. Деякі були в бронежилетах.

З наближенням ночі в соцмережах стали публікувати відео барикад, сутичок, того, як протестуючі збираються біля площі Свободи, де люди запалюють невеликі багаття.

Увечері біля ресторану недалеко від Білого дому контрпротестуючі закидали групу прихильників Трампа пляшками і феєрверками.

Близько 9 вечора група прихильників Трампа біля готелю менш ніж за милю від Білого дому заявила, що між прихильниками Трампа і іншими, яких вони назвали антифа, спалахнула сварка і сутички. У новинах повідомлялося, що одна людина отримала ножове поранення.

Рукопашна сутичка сталася на розі 10-ої вулиці і Нью-Йорк-авеню в північно-західному Вашингтоні. Але припинилася відразу після втручання поліції.