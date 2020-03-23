Заможним українцям можуть не допомогти завчасно придбані апарати вентиляції легень, якщо в лікарні їх нікуди буде підключити.

Про це в коментарі Буквам сказав кардіохірург Інституту серця Назар Озерянський.

У закладі, де він працює, перестали виконувати планові втручання, звільняють палати для можливих хворих із коронавірусом, а пацієнтів із серцево-судинними хворобами (інфарктами) приймають тільки по швидкій.

“Чув, що дехто з бізнесу закуповує апарати штучної вентиляції легень собі особисто. Але тільки наявність обладнання проблеми не вирішує. Якщо у реанімації, приміром, обладнані 12 кисневих точок, то більше 12 апаратів до них не під’єднаєш. Технічно це неможливо”, – каже він.

У регіони закуповують переважно апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), які лише допомагають легеням дихати. Ним можна вилікувати багато пневмоній, але атипові пневмонії протікають з більш блискавичним і тотальним ураженням легень. Тоді легені вже не виконують свою функцію, і допомагає лише апарат ЕКМО – екстракорпоральна мембранна оксигенація. Апарат повністю замінює функцію легенів (“штучні легені”), .

Світ і Україна не готові до пандемії коронавірусу, каже лікар.

“До цього не можна бути готовим в принципі. Такий наплив пацієнтів не може передбачити будь-яка країна світу: хворих більше, ніж місць у лікарнях, ніж апаратури, ніж лікарів. Пандемія – це вихід за рамки всіх можливих прогнозів навіть в країнах, де медицина на високому рівні. Вірус переграв медицину за всіма факторами, тому епідемія стала пандемією. Всі мають зрозуміти, що це небезпечно, і суворо дотримуватись правил карантину. Коли є загроза для людства, то розраховувати на самосвідомість громадян важко. Треба вводити жорсткий контроль заходів карантину”, – наголосив Озерянський.