Про це повідомляє Військове телебачення України.
За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, в результаті ворожих дій з боку російської армії знищено щонайменше 50% критичної інфраструктури міста. Також постраждали житлові будинки, школи, дитсадочки та об’єкти соціальної інфраструктури. Будинок міського голови теж був знищений одним з російських снарядів, проте у той час Маркушин був на фронті.
Також складна ситуація з загиблими. Безліч тіл цивільних та військових лежать на вулиці заміновані. Багато людей загинуло від від мін та під артобстрілами. Частину мирних російські солдати знищували цілеспрямовано.
“Дуже багато людей рашисти (ЗС РФ – ред.) розстріляли. На вулицях Пушкінській та Лєрмонтова росіяни розстріляли дівчат, а потім чавили їх танками”, – наголосив Олександр Маркушин.
Загиблих вже ховають на міському цвинтарі. Для цього мобілізовані як співробітники поліції, ДСНС та медичних установ, так й інші служби. Також раніше окуповані російськими солдатами райони міста постраждали від мародерства. Деякі речі росіяни вивозили машинами.
- Нагадаємо, внаслідок важких боїв та 30-денної російської окупації Тростянець майже знищено. У місті не залишилося живого місця, а 90% території – без опалення, світла, води та зв’язку.
- Голова Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення спеціальної Комісії для розслідування воєнних злочинів, які були скоєні під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.