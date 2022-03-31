Місто-герой Ірпінь хоч і звільнене від російських окупаційних військ, проте досі залишається небезпечним для людей. Росіяни замінували безліч об'єктів і час від часу обстрілюють територію з артилерії. Наразі усі можливі служби поступово активізуються, щоб ліквідувати наслідки окупації та перепоховати вбитих солдатами РФ мирних людей.

Про це повідомляє Військове телебачення України.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, в результаті ворожих дій з боку російської армії знищено щонайменше 50% критичної інфраструктури міста. Також постраждали житлові будинки, школи, дитсадочки та об’єкти соціальної інфраструктури. Будинок міського голови теж був знищений одним з російських снарядів, проте у той час Маркушин був на фронті.

Також складна ситуація з загиблими. Безліч тіл цивільних та військових лежать на вулиці заміновані. Багато людей загинуло від від мін та під артобстрілами. Частину мирних російські солдати знищували цілеспрямовано.

“Дуже багато людей рашисти (ЗС РФ – ред.) розстріляли. На вулицях Пушкінській та Лєрмонтова росіяни розстріляли дівчат, а потім чавили їх танками”, – наголосив Олександр Маркушин.

Загиблих вже ховають на міському цвинтарі. Для цього мобілізовані як співробітники поліції, ДСНС та медичних установ, так й інші служби. Також раніше окуповані російськими солдатами райони міста постраждали від мародерства. Деякі речі росіяни вивозили машинами.