Фугасна авіабомба ФАБ-500 завалила майже 800 людей під руїнами драмтеатру у Маріуполі. Частина людей просто залишилися поховані живцем. Драмтеатру уже як такого немає.

Про це заявив командир полку “Азов” Денис Прокопенко в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За свідченнями очевидців трагедій, 16 березня в театрі маріупольської драми загинуло не менш ніж 300 осіб. Можливо більше. Точно можна буде дізнатися тільки після повного розбору завалів. Через бойові дії, які точаться саме в центрі міста, це зробити зараз не можливо.

Серед загиблих – евакуйовані із пологового будинку МТМО “Здоров’я матері і дитини” вагітні жінки та породілля з немовлятами. Їх не менше трьох, можливо більше.

Командир полку наголосив, що наразі неможливо оцінити реальну кількість загиблих у місті. Та зазначив, що росіяни цілеспрямовано били по об’єктам цивільної інфраструктури.

Наразі з міста евакуювалося близько 100 000 осіб. Більшість з них встигли залишити Маріуполь до 1 березня, тобто до того, як місто повністю оточили. Всі, хто залишився, вимушені сидіти у сховищах, які також постійно обстрілюють російські окупанти.

За словами Дениса Прокопенка — це найжахливіше, що відбувається у Маріуполі, адже потім їм доводиться витягувати з-під завалів поранених та вбитих маріупольців, намагаючись поховати тіла десь.

Після 15 березня ситуація загострюється з кожним днем, запаси продуктів та медикаментів зменшуються з кожним днем, та зарадити ситуації наразі неможливо.

Водночас він зауважив, що за час війни мали змогу проявити себе відважні армійці, котрі готові вести за собою воїнів та готові битись “до останньої краплі крові”.

“Ми щодня завдаємо ворогу величезних втрат. Наразі навіть не рахуємо кількість загиблих російських солдатів”, – зазначив Прокопенко.

Окрім цього, командир полку поділився результатами обговорення ситуації у місті з президентом України та зауважив, що керівництво зацікавлене у деблокуванні Маріуполі.