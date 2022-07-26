У Пентагоні заявили, що в російській армії спостерігається посилення ознак порушення дисципліни, а також все відчутнішими стають проблеми з моральним духом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони США.

У відомстві зауважили, що продовжують спостерігати за тим, як всередині російської армії посилюються проблеми з дисципліною та моральні проблеми.

“Українська воля й надалі неймовірно сильна”, – зауважив один із посадовців американського міноборони.

Він додав, що є досить багато звітів, у яких мовиться про низький моральний стан росіян. Зокрема російські військові всіх рівнів “дезертирують з постів або відмовляються воювати”.

“Ми продовжуємо це бачити і в наших розмовах, і в розмовах з українцями, які це підтверджують”, – сказав військовий.