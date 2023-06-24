Недавнє дослідження показало, що 91% компаній із відкритими вакансіями прагнуть найняти працівників, які знають, як користуватися активним чат-ботом OpenAI.

Джерело: Insider

Респонденти сказали, що штучний інтелект (ШІ) може допомогти підвищити продуктивність, заощадити час і збільшити прибутки компанії.

Багато підприємств вже використовують чат-бота для створення маркетингових матеріалів , розробки коду та написання судових записок.

Це не означає, що ШІ замінить людську працю.

“Штучний інтелект не забере вашу роботу”, — сказав економіст Річард Болдвін. “Вашу роботу робитиме хтось, хто використовує ШІ”.

Ось професії, на які шукають працівників з досвідом роботи з ChatGPT: