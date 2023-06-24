Джерело: Insider

Респонденти сказали, що штучний інтелект (ШІ) може допомогти підвищити продуктивність, заощадити час і збільшити прибутки компанії. 

Багато підприємств вже використовують чат-бота для створення маркетингових матеріалів , розробки коду та написання судових записок.

Це не означає, що ШІ замінить людську працю.

“Штучний інтелект не забере вашу роботу”, — сказав економіст Річард Болдвін. “Вашу роботу робитиме хтось, хто використовує ШІ”.

Ось професії, на які шукають працівників з досвідом роботи з ChatGPT: 

  • професіонали з маркетингу
  • інженери штучного інтелекту та машинного навчання
  • розробники програмного забезпечення
  • тренажери моделі AI
  • копірайтери
  • вчителі
  • менеджери продуктів
  • рекрутери.