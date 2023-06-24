Джерело: Insider
Респонденти сказали, що штучний інтелект (ШІ) може допомогти підвищити продуктивність, заощадити час і збільшити прибутки компанії.
Багато підприємств вже використовують чат-бота для створення маркетингових матеріалів , розробки коду та написання судових записок.
Це не означає, що ШІ замінить людську працю.
“Штучний інтелект не забере вашу роботу”, — сказав економіст Річард Болдвін. “Вашу роботу робитиме хтось, хто використовує ШІ”.
Ось професії, на які шукають працівників з досвідом роботи з ChatGPT:
- професіонали з маркетингу
- інженери штучного інтелекту та машинного навчання
- розробники програмного забезпечення
- тренажери моделі AI
- копірайтери
- вчителі
- менеджери продуктів
- рекрутери.
- Компанія Google за підтримки Мінцифри запускає безоплатний онлайн-курс Machine Learning для громадян України.
- Компанія Google, яка є однією з найбільших спонсорів ШІ, порадила своїм співробітникам не вводити конфіденційну інформацію та матеріали у чат-боти на основі штучного інтелекту.
- Чат-бот під управлінням штучного інтелекту ChatGPT провів службу у лютеранській церкві баварського міста Фюрт.
- Члени Європейського парламенту схвалили загальну заборону розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту в громадських місцях.
- Стів Возняк, співзасновник компанії Apple, попереджає, що штучний інтелект може ускладнити виявлення шахрайства та дезінформації. Він вважає, що штучний інтелект надто розумний та відкритий для поганих гравців, які хочуть обдурити користувачів щодо того, ким вони є.
- Компанія Google, якою володіє Alphabet, оголосила про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ). Інструменти призначено для рекламодавців.