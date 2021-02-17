Бахрейн одним з перших в світі вводить цифрові COVID-паспорти

Держава Бахрейн однією з перших в світі вводить електронні паспорти про вакцинацію проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, уряди і розробники по всьому світу вивчають, як сертифікати і паспорти можуть допомогти відновити економіку, виявляючи тих, хто захищений від COVID-19.

У Бахрейні вирішили створити спеціальний застосунок BeAware, який дозволить жителям демонструвати їх статус імунізації. Застосунок буде містити ПІБ людини, дату народження, громадянство і офіційний сертифікат про вакцинацію.

Для доступу до BeAware користувачі повинні будуть отримати дві дози вакцини з інтервалом в 21 день, а потім почекати два тижні для вироблення антитіл. Влада зможе перевірити справжність щеплення, відсканувавши QR-код.

Схожі програми розробляють також в Данії і Швеції. У Данії первинну версію COVID-паспорта планують запустити до кінця лютого.

Швеція ж планує випустити аналогічний застосунок до літа, але за умови, що на той час буде діяти міжнародний стандарт для COVID-паспортів.

Бахрейн, невелика острівна держава з населенням близько 1,5 мільйона осіб, пропонує громадянам і жителям безкоштовно вакцини Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Oxford-AstraZeneca і російську Sputnik V.