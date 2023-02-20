Про це інформує Reuters.
Байден в історичній промові разом Зеленським сказав, що пакет на 500 мільйонів доларів включатиме більше військового обладнання. Зокрема йдеться про артилерійські боєприпаси, більше “Джавелінів” і гаубиць.
Президент Зеленський сказав, що вони з Джо Байденом говорили про “зброю великої дальності та зброю, яка все ще може постачатися в Україну, хоча раніше її не постачали”.
У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, адже скоро наближається річниця широкомасштабної війни, під час якої Росія обіцяла захопити столицю за кілька днів. Однак, цього не відбулося, і Україна активно та успішно чинить опір більшому противнику.
“Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть”, – сказав Байден.
Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався. За інформацією The New York Times, президент США прибув до Києва на потязі.
Офіційні заходи з президентами двох країн відбулися на Михайлівській площі біля Золотоверхого монастиря і Стіни пам’яті загиблих воїнів. Там Джо Байден зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською.
- Сьогодні також до України прибула ізраїльська парламентська делегація. Вона перебуває в Києві на чолі з головою комітету оборони й міжнародної політики Юлієм Едельштейном.