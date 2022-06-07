Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Зазначається, що піти на такий крок Байдена змусив скептицизм союзників, які не вірили у повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
За словами директорки національної розвідки США Авріл Хейнс, коли відомство попередило американських чиновників про плани Росії, вони передали ці дані своїм співрозмовникам. Однак останню інформацію щодо війни сприйняли скептично.
Тому президент США змусив розвідку публічно розповісти якомога більше інформації щодо російських планів.
“Ви повинні переконатись, що люди розуміють те саме, що і ви, щоб ми знову могли спілкуватись і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватись, по суті, до російського вторгнення”, – сказав Байден американським розвідникам.
- Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, американський чиновник повідомив про готовність російських військ почати широкомасштабну війну.
- Також за декілька днів до широкомасштабного вторгнення держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США готові зробити все можливе, “використати кожну хвилину”, аби запобігти можливому нападу Російської Федерації на Україну.
- Окрім цього, незадовго до 24 лютого 2022 року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скликав Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів через ризик подальшого вторгнення Російської Федерації в Україну.