Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що піти на такий крок Байдена змусив скептицизм союзників, які не вірили у повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За словами директорки національної розвідки США Авріл Хейнс, коли відомство попередило американських чиновників про плани Росії, вони передали ці дані своїм співрозмовникам. Однак останню інформацію щодо війни сприйняли скептично.

Тому президент США змусив розвідку публічно розповісти якомога більше інформації щодо російських планів.

“Ви повинні переконатись, що люди розуміють те саме, що і ви, щоб ми знову могли спілкуватись і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватись, по суті, до російського вторгнення”, – сказав Байден американським розвідникам.