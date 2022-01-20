Таке переконання він висловив під час пресконференції за підсумками року свого президентства.
“Путін почне діяти, йому треба щось робити. Я досі вважаю, що він не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме за таке рішення (повномасштабної військової агресії проти України – ред.). Я важаю, що йому дуже важко “, – сказав Байден.
На думку американського президента, російська економіка надто залежна від європейського ринку, тому тривала припинення економічних стосунків між ЄС і Росією, США й Росією, буде дуже болючою для самих росіян.
“Якщо вони вторгнуться, вони заплатять. Їхні банки не зможуть мати справу з доларом”, – додав він, говорячи про можливі санкції.
Пізніше прессекретар Білого дому Джен Псакі уточнила, що вторгненням США вважатимуть будь-який перетин кордону України російськими військовослужбовцями.
Говорячи про висловлені нещодавно вимоги Росії про невступ України до НАТО, Байден заявив, що Україна навряд чи зможе найближчим часом стати членом союзу – але не через Росію, а тому, що, за словами Байдена, вона поки що до цього не готова.
Байден також висловив побоювання, що ситуація може вийти з-під контролю.
“Сподіваюся, Путін розуміє, що якщо й говорити про повномасштабну ядерну війну, він не в тому становищі, щоб домогтися домінування у світі”, – сказав президент США.
Разом з тим, президент США заявив, що готовий обговорювати вимогу Москви щодо нерозміщення стратегічних озброєнь НАТО на території України.
Тим часом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з метою зупинити поширення паніки серед населення на тлі інформації щодо можливого військового загострення з боку Російської Федерації і порадив не панікувати.
- Нагадаємо, російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.
- 19 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
- Сполучені Штати Америки надають війську України додаткові боєприпаси, щоб протистояти окупації, на випадок вторгнення Російської Федерації в країну.
- Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.
- При цьому, у Державному департаменті США зазначили, що Росія може використати своє озброєння у Білорусі, щоб напасти на Україну ще й зі сторони півночі.