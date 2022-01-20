Таке переконання він висловив  під час пресконференції за підсумками року свого президентства.

“Путін почне діяти, йому треба щось робити. Я досі вважаю, що він не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме за таке рішення (повномасштабної військової агресії проти України – ред.). Я важаю, що йому дуже важко “, – сказав Байден.

На думку американського президента, російська економіка надто залежна від європейського ринку, тому тривала  припинення економічних стосунків між ЄС і Росією, США й Росією, буде дуже болючою для самих росіян.

“Якщо вони вторгнуться, вони заплатять. Їхні банки не зможуть мати справу з доларом”, – додав він, говорячи про можливі санкції.

Пізніше прессекретар Білого дому Джен Псакі уточнила, що вторгненням США вважатимуть будь-який перетин кордону України російськими військовослужбовцями.

Говорячи про висловлені нещодавно вимоги Росії про невступ України до НАТО, Байден заявив, що Україна навряд чи зможе найближчим часом стати членом союзу – але не через Росію, а тому, що, за словами Байдена, вона поки що до цього не готова.

Байден також висловив побоювання, що ситуація може вийти з-під контролю.

“Сподіваюся, Путін розуміє, що якщо й говорити про повномасштабну ядерну війну, він не в тому становищі, щоб домогтися домінування у світі”, – сказав президент США.

Разом з тим, президент США заявив, що готовий обговорювати вимогу Москви щодо нерозміщення стратегічних озброєнь НАТО на території України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з метою зупинити поширення паніки серед населення на тлі інформації щодо можливого військового загострення з боку Російської Федерації і порадив не панікувати.