Президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вторгнеться в Україну, але "повномасштабної війни" не захоче. Американський лідер також заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України російського президента Володимира Путіна чекають на санкції, яких він "ніколи не бачив".

Таке переконання він висловив під час пресконференції за підсумками року свого президентства.

“Путін почне діяти, йому треба щось робити. Я досі вважаю, що він не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме за таке рішення (повномасштабної військової агресії проти України – ред.). Я важаю, що йому дуже важко “, – сказав Байден.

На думку американського президента, російська економіка надто залежна від європейського ринку, тому тривала припинення економічних стосунків між ЄС і Росією, США й Росією, буде дуже болючою для самих росіян.

“Якщо вони вторгнуться, вони заплатять. Їхні банки не зможуть мати справу з доларом”, – додав він, говорячи про можливі санкції.

Пізніше прессекретар Білого дому Джен Псакі уточнила, що вторгненням США вважатимуть будь-який перетин кордону України російськими військовослужбовцями.

Говорячи про висловлені нещодавно вимоги Росії про невступ України до НАТО, Байден заявив, що Україна навряд чи зможе найближчим часом стати членом союзу – але не через Росію, а тому, що, за словами Байдена, вона поки що до цього не готова.

Байден також висловив побоювання, що ситуація може вийти з-під контролю.

“Сподіваюся, Путін розуміє, що якщо й говорити про повномасштабну ядерну війну, він не в тому становищі, щоб домогтися домінування у світі”, – сказав президент США.

Разом з тим, президент США заявив, що готовий обговорювати вимогу Москви щодо нерозміщення стратегічних озброєнь НАТО на території України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з метою зупинити поширення паніки серед населення на тлі інформації щодо можливого військового загострення з боку Російської Федерації і порадив не панікувати.