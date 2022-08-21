21 серпня лідери Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції та Німеччини під час телефонної розмови обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Джо Байден, Борис Джонсон, Емманюель Макрон та Олаф Шольц погодилися, що підтримка України у захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі.

Лідери чотирьох країн також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) та закликали до військової стриманості у цьому регіоні, а також висловилися за якнайшвидший візит на ЗАЕС представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Ще однією темою бесіди стала ситуація на Близькому Сході, зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном, а також поведінка Тегерана в регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, шо у Білому домі схвалюють удари України по військових складах РФ у Криму, який було окуповано ще у 2014 році. Зазначається, що атаки у Криму — це чесна гра для України.