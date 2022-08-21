Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.
Джо Байден, Борис Джонсон, Емманюель Макрон та Олаф Шольц погодилися, що підтримка України у захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі.
Лідери чотирьох країн також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) та закликали до військової стриманості у цьому регіоні, а також висловилися за якнайшвидший візит на ЗАЕС представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Ще однією темою бесіди стала ситуація на Близькому Сході, зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном, а також поведінка Тегерана в регіоні.
Раніше ЗМІ повідомляли, шо у Білому домі схвалюють удари України по військових складах РФ у Криму, який було окуповано ще у 2014 році. Зазначається, що атаки у Криму — це чесна гра для України.
- За словами президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.
- Це буде порушенням 5-тої статті НАТО: депутат Великої Британії Тобіас Еллвуд прокоментував ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яку російські окупанти регулярно обстрілюють та, за даними українських розвідників, готують на ній провокації.
- Експерти з питань оборони з правлячих у ФРН партій “Союз 90/”зелені”, СДПН та ВДП закликали уряд Німеччини збільшити постачання озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово може послабити боєздатність бундесверу.
- Після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів.