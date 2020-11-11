Covid-19 Україна

оновлено 11.11.2020 о 15:02

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Байден готовий долучитися до вирішення конфлікту в Україні

У вівторок, 10 листопада, переможець президентських виборів у США Джо Байден провів низку телефонних розмов з європейськими лідерами. Під час розмов він висловив готовність разом з ними шукати вирішення української кризи.

Середа, 11 листопада 2020, 15:12

Про це повідомляє штаб Байдена у Twitter.

Відомо, що тему конфлікту України та РФ Байден обговорив з президентом Франції Емануелем Макроном та прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Обраний президент США висловив Макрону “свою готовність до спільної роботи з вирішення глобальних викликів, які включають в себе розвиток і забезпечення безпеки Африки, конфліктів в Україні, Сирії, а також з іранської ядерної програми”.

У розмові з Борисом Джонсоном Байден зазначив, що готовий “працювати разом за такими темами, як Балкани і Україна”.

Під час пресконференції у Вілмінгтоні, штат Делавер, Байден зазначив, що Америка повертається на міжнародну арену. Про це він сказав Макрону і Джонсону.

“Я дав їм зрозуміти, що Америка повернулася. Ми збираємося повернутися у гру”, – заявив Байден.

Також він зазначив, що перехід влади від Трампа неминучий, хоч він і намагається поставити під сумнів результати голосування.

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Теги: Байден, конфлікт на Донбасі, Макрон, Україна

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