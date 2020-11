Байден готовий долучитися до вирішення конфлікту в Україні

Про це повідомляє штаб Байдена у Twitter.

Відомо, що тему конфлікту України та РФ Байден обговорив з президентом Франції Емануелем Макроном та прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Обраний президент США висловив Макрону “свою готовність до спільної роботи з вирішення глобальних викликів, які включають в себе розвиток і забезпечення безпеки Африки, конфліктів в Україні, Сирії, а також з іранської ядерної програми”.

У розмові з Борисом Джонсоном Байден зазначив, що готовий “працювати разом за такими темами, як Балкани і Україна”.

