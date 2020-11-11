Байден готовий долучитися до вирішення конфлікту в Україні

Про це повідомляє штаб Байдена у Twitter.
Відомо, що тему конфлікту України та РФ Байден обговорив з президентом Франції Емануелем Макроном та прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Обраний президент США висловив Макрону “свою готовність до спільної роботи з вирішення глобальних викликів, які включають в себе розвиток і забезпечення безпеки Африки, конфліктів в Україні, Сирії, а також з іранської ядерної програми”.
У розмові з Борисом Джонсоном Байден зазначив, що готовий “працювати разом за такими темами, як Балкани і Україна”.
Today, President-elect Joe Biden took part in separate congratulatory calls with the leaders of France, Germany, Ireland, and the United Kingdom. pic.twitter.com/vCyAVVF3qw
— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 10, 2020
Під час пресконференції у Вілмінгтоні, штат Делавер, Байден зазначив, що Америка повертається на міжнародну арену. Про це він сказав Макрону і Джонсону.
“Я дав їм зрозуміти, що Америка повернулася. Ми збираємося повернутися у гру”, – заявив Байден.
Також він зазначив, що перехід влади від Трампа неминучий, хоч він і намагається поставити під сумнів результати голосування.
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжує безпідставно піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсільванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.
- Також стало відомо, що на початку наступного року, коли новообраний президент Джо Байден вступить на посаду, 45-й президент США Дональд Трамп втратить привілеї у Twitter, завдяки яким його фейкові дописи позначали, але не видаляли.
- У мережі масово розповсюджують фейк про те, що кандидат у президенти США Джо Байден нібито програє у Пенсильванії.