Президент США Джо Байден разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили повномасштабну російсько-українську війну. Американський та німецький політики підтримують ідею щодо мирної угоди між Україною та РФ.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на слова Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США.

За словами Кірбі, обидва лідери поділяють прагнення українців до справедливого миру та “погоджуються, що це має бути мирна угода”.

“І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими”, — сказав Джон Кірбі.

Під час зустрічі Байден подякував Шольцу за “сильне і стійке лідерство, що змінило світ”. Президент США також наголосив, що учасники НАТО разом досягають успіху, а також зауважив, що Німеччина забезпечила суттєву моральну підтримку українцям, збільшивши витрати на оборону та зменшивши залежність від російських джерел енергії.

“Ви спричинили історичні зміни вдома. Як союзники у НАТО, ми робимо альянс сильнішим і більш спроможним”, — додав Байден.

Водночас Олаф Шольц відзначив загрозу миру у світі, яка надходить з боку РФ. Підтвердженням цього, на його думку, є вторгнення в Україну.