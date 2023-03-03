Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на слова Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США.
За словами Кірбі, обидва лідери поділяють прагнення українців до справедливого миру та “погоджуються, що це має бути мирна угода”.
“І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими”, — сказав Джон Кірбі.
Під час зустрічі Байден подякував Шольцу за “сильне і стійке лідерство, що змінило світ”. Президент США також наголосив, що учасники НАТО разом досягають успіху, а також зауважив, що Німеччина забезпечила суттєву моральну підтримку українцям, збільшивши витрати на оборону та зменшивши залежність від російських джерел енергії.
“Ви спричинили історичні зміни вдома. Як союзники у НАТО, ми робимо альянс сильнішим і більш спроможним”, — додав Байден.
Водночас Олаф Шольц відзначив загрозу миру у світі, яка надходить з боку РФ. Підтвердженням цього, на його думку, є вторгнення в Україну.
- За рік повномасштабної російсько-української війни люди у Сполучених Штатах почали все менше підтримувати надання озброєння та фінансування Україні. Платники податків не задоволені витоком їхніх грошей за кордон, а посадовці не відчувають необхідності в підтримці, не маючи загрози власній безпеці.
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