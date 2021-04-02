Байден і Зеленський проведуть першу телефонну розмову на фоні ескалації війни з РФ, – Politico

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський проведуть свою першу телефонну розмову на тлі повідомлень про стягнення російських військових до українського кордону та ескалації бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє американське видання Politico.

За даними видання, дії Росії насторожили владу США та України. Президенти обох країн проведуть телефонну розмову сьогодні ввечері, за словами двох інформованих джерел.

Розмову Байдена та Зеленського планували як мінімум під час трьох дзвінків на високому рівні між США та Україною цього тижня. Маються на увазі телефонні перемовини державного секретаря Ентоні Блінкена, голови Генерального комітету Марка Міллі, міністра оборони Ллойда Остіна з їхніми українськими колегами.

Видання зазначає, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

“Байден тримав Україну на відстані витягнутої руки, тихо наполягаючи на подальших реформах у країні, яку він роками вивчав як віцепрезидент, і яка є критичним фронтом у зусиллях Заходу стримати Росію”, – пише видання.