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Байден і Зеленський проведуть першу телефонну розмову на фоні ескалації війни з РФ, – Politico

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський проведуть свою першу телефонну розмову на тлі повідомлень про стягнення російських військових до українського кордону та ескалації бойових дій на Донбасі.

П’ятниця, 2 квітня 2021, 17:36

Про це повідомляє американське видання Politico.

За даними видання, дії Росії насторожили владу США та України. Президенти обох країн проведуть телефонну розмову сьогодні ввечері, за словами двох інформованих джерел.

Розмову Байдена та Зеленського планували як мінімум під час трьох дзвінків на високому рівні між США та Україною цього тижня. Маються на увазі телефонні перемовини державного секретаря Ентоні Блінкена, голови Генерального комітету Марка Міллі, міністра оборони Ллойда Остіна з їхніми українськими колегами.

Видання зазначає, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

“Байден тримав Україну на відстані витягнутої руки, тихо наполягаючи на подальших реформах у країні, яку він роками вивчав як віцепрезидент, і яка є критичним фронтом у зусиллях Заходу стримати Росію”, – пише видання.

1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони.

Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці й не допустять реалізації агресивних прагнень Російської Федерації щодо України.

Варто зазначити, що днями начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

  • У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
  • 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
  • Напередодні стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
  • Українська розвідка заявила, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
  • Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
Теги: Володимир Зеленський, Джо Байден, Росія, США, телефонна розмова

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