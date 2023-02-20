Президент США Джо Байден під час візиту до Києва відвідав Михайлівський собор. Коли він із президентом України Володимиром Зеленським вийшли зі стін храму, у столиці пролунала сирена повітряної тривоги. Кадри з двома президентами, які йдуть під звуки сирени, розійшлися соцмережами не лише України, але й по іноземних ЗМІ.

Про це інформують #Букви.

Президент США уже зустрівся із Володимиром Зеленським: разом їх бачили біля Михайлівського собору, де президенти разом вшанували пам’ять полеглих захисників України. У супроводі двох військових вони піднесли вінки до Стіни пам’яті загиблих воїнів, вшанувавши пам’ять тих, хто втратив життя в боях.

Відтак лідери залишилися там на хвилину, щоб віддати шану полеглим, а потім обійнялися, демонструючи взаємопідтримку двох країн.