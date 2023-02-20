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Президент США уже зустрівся із Володимиром Зеленським: разом їх бачили біля Михайлівського собору, де президенти разом вшанували пам’ять полеглих захисників України. У супроводі двох військових вони піднесли вінки до Стіни пам’яті загиблих воїнів, вшанувавши пам’ять тих, хто втратив життя в боях.

Відтак лідери залишилися там на хвилину, щоб віддати шану полеглим, а потім обійнялися, демонструючи взаємопідтримку двох країн.

Сам тоді почалася повітряна тривога у зв’язку зі злетом винищувача МіГ-31К з військового аеродрому “Мачулищі” (Білорусь). Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 “Кинджал”, яку не можуть збити наші сили протиповітряної оборони. Проте президенти не пішли до укриття – вони й далі спокійно йшли під звуки сирени. Ці кадри лише посилили символізм візиту президента Байдена, підкресливши єдність і стійкість України та союзників в опорі російській агресії.