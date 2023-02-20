Про це інформують #Букви.
Президент США уже зустрівся із Володимиром Зеленським: разом їх бачили біля Михайлівського собору, де президенти разом вшанували пам’ять полеглих захисників України. У супроводі двох військових вони піднесли вінки до Стіни пам’яті загиблих воїнів, вшанувавши пам’ять тих, хто втратив життя в боях.
Відтак лідери залишилися там на хвилину, щоб віддати шану полеглим, а потім обійнялися, демонструючи взаємопідтримку двох країн.
Сам тоді почалася повітряна тривога у зв’язку зі злетом винищувача МіГ-31К з військового аеродрому “Мачулищі” (Білорусь). Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 “Кинджал”, яку не можуть збити наші сили протиповітряної оборони. Проте президенти не пішли до укриття – вони й далі спокійно йшли під звуки сирени. Ці кадри лише посилили символізм візиту президента Байдена, підкресливши єдність і стійкість України та союзників в опорі російській агресії.
- Президент США Джо Байден розповів про спогади річної давнини: про розмову з президентом України Володимиром Зеленським на початку війни та очікування світу на падіння Києва.
- Сьогодні президент США Джо Байден відвідав Україну – поїздка до останнього трималася в таємниці.
- Президент США Джо Байден наголосив на “непохитній” підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.
- Джо Байден під час історичного візиту до столиці України наголосив: він тут, аби вчергове наголосити на підтримці України в її боротьбі за свободу.
- Президент США Джо Байден наголосив, що Київ захопив частину його серця і він радий повернутися до столиці України.
- Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався.