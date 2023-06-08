8 червня президент США Джо Байден провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. На спільній пресконференції глава Сполучених Штатів, схоже, припустив, що настав час для британського генерального секретаря НАТО.

Джерело: SkyNews

Під час пресконференції Байдена запитали щодо його бачення ймовірного кандидата на посаду глави НАТО: “На тлі теплих слів щодо оборонної співпраці Великої Британії та США, зокрема в Україні, на вашу думку, чи настав час для країни стати першим генеральним секретарем НАТО за два десятиліття?”

Він відповів, що “можливо”, проте, додав, що це ще належить побачити.

Нам потрібно буде досягти консенсусу всередині НАТО, щоб це сталося. У них є кандидат, який є дуже кваліфікованою людиною, але ми ведемо багато дискусій, не між нами, а в НАТО, щоб визначити, яким буде результат”.

Міністр оборони Бен Воллес давно висловлював зацікавленість у вищій посаді в Альянсі.

Зауважимо, 8 червня президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час зустрічі у Вашингтоні заявили про свою “непохитну підтримку” України та спільно засудили “жорстоку агресію” Росії.

Раніше зазначалося, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак використає свій візит до Вашингтона, щоб просити президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.

Окрім цього, Сунак погодився з коментарями, зробленими генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Україна знаходиться на шляху до членства в НАТО.