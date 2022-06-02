Про це пише ділове видання Bloomberg.

Поїздка до Саудівської Аравії означала б, що Байден майже неминуче зустріне наслідного принца Мохаммеда бен Салмана, якого президент США звинувачує у вбивстві американського оглядача в консульстві королівства в Стамбулі у 2018 році.

Джерела видання лише повідомили про можливу поїздку до Саудівської Аравії, не підтвердивши зустріч з наслідним принцом.

Очікується, що наприкінці місяця президент відвідає саміт НАТО в Мадриді та зустріч G-7 у Мюнхені.

На початку президентства Джо Байдена у Білому домі заявили, що він матиме справу тільки з офіційним главою держави Саудівської Аравії королем Салманом бін Абдулазізом.

Але тиск на Байдена зріс, щоб він погодився на зустріч з бен Салманом, оскільки ціни на бензин в США піднялися до рекордно високих показників під час його президентства. Він погрожував федеральним розслідуванням щодо підвищення вартості та наказав здійснити рекордне вивільнення нафти з американських запасів, щоб спробувати знизити ціни на бензин, проте це не мало результату.

Раніше у Саудівській Аравії стверджували, що енергетична криза може значно погіршитися, і вважали, що необхідно зберегти вільні виробничі потужності в резерві. Адміністрація Байдена заявила, що світовий попит на нафту відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося після пандемії Covid-19.