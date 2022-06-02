Про це пише ділове видання Bloomberg.
Поїздка до Саудівської Аравії означала б, що Байден майже неминуче зустріне наслідного принца Мохаммеда бен Салмана, якого президент США звинувачує у вбивстві американського оглядача в консульстві королівства в Стамбулі у 2018 році.
Джерела видання лише повідомили про можливу поїздку до Саудівської Аравії, не підтвердивши зустріч з наслідним принцом.
Очікується, що наприкінці місяця президент відвідає саміт НАТО в Мадриді та зустріч G-7 у Мюнхені.
На початку президентства Джо Байдена у Білому домі заявили, що він матиме справу тільки з офіційним главою держави Саудівської Аравії королем Салманом бін Абдулазізом.
Але тиск на Байдена зріс, щоб він погодився на зустріч з бен Салманом, оскільки ціни на бензин в США піднялися до рекордно високих показників під час його президентства. Він погрожував федеральним розслідуванням щодо підвищення вартості та наказав здійснити рекордне вивільнення нафти з американських запасів, щоб спробувати знизити ціни на бензин, проте це не мало результату.
Раніше у Саудівській Аравії стверджували, що енергетична криза може значно погіршитися, і вважали, що необхідно зберегти вільні виробничі потужності в резерві. Адміністрація Байдена заявила, що світовий попит на нафту відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося після пандемії Covid-19.
- Нагадаємо, якщо внаслідок накладених на РФ санкцій, видобуток нафти знизиться, то Саудівська Аравія готова його збільшити.
- Варто зазначити, що рішення Європейського Союзу щодо шостого пакета санкцій вплине на економічний розвиток РФ, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції після позачергового засідання Європейської Ради.
- Проте апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.