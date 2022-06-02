Президент Джо Байден, скоріш за все, відвідає Саудівську Аравію пізніше цього місяця в межах міжнародної поїздки для зустрічей НАТО і G7, через те, що рекордно високі ціни на бензин в США впливають на політичні перспективи його партії.

Про це пише ділове видання Bloomberg.

Поїздка до Саудівської Аравії означала б, що Байден майже неминуче зустріне наслідного принца Мохаммеда бен Салмана, якого президент США звинувачує у вбивстві американського оглядача в консульстві королівства в Стамбулі у 2018 році.

Джерела видання лише повідомили про можливу поїздку до Саудівської Аравії, не підтвердивши зустріч з наслідним принцом.

Очікується, що наприкінці місяця президент відвідає саміт НАТО в Мадриді та зустріч G-7 у Мюнхені.

На початку президентства Джо Байдена у Білому домі заявили, що він матиме справу тільки з офіційним главою держави Саудівської Аравії королем Салманом бін Абдулазізом.

Але тиск на Байдена зріс, щоб він погодився на зустріч з бен Салманом, оскільки ціни на бензин в США піднялися до рекордно високих показників під час його президентства. Він погрожував федеральним розслідуванням щодо підвищення вартості та наказав здійснити рекордне вивільнення нафти з американських запасів, щоб спробувати знизити ціни на бензин, проте це не мало результату.

Раніше у Саудівській Аравії стверджували, що енергетична криза може значно погіршитися, і вважали, що необхідно зберегти вільні виробничі потужності в резерві. Адміністрація Байдена заявила, що світовий попит на нафту відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося після пандемії Covid-19.