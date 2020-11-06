Про це свідчать дані голосування.
Так, у Байдена 49,5% голосів, а у його опонента Трампа – 49,4 % голосів. Всього за Байдена проголосувало 3 694 125 жителів штату, а за Трампа – 3 289 731.
У Пенсильванії порахували 98% голосів. Переможець цього штату отримає 20 голосів виборників.
Пенсільванія може стати ключовим штатом для перемоги Байдена.
- Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Джорджия.
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.