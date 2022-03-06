П'ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зауважив, що перемовини між президентами України та РФ повинні проводитись з залученням провідних лідерів світу.

Про це Петро Порошенко розповів у інтерв’ю для американської газети The New York Times, повідомляється на сайті “Європейської Солідарності”.

Коментуючи третій раунд перемовин української та російської делегацій Петро Порошенко зазначив, що бажає успіху представникам України.

Політик додав, що Росія розпочала війну проти України ще у 2014 році, а з 24 лютого цього року воює ще й зі всім Заходом, НАТО та Євросоюзом. Тому саме світ, об’єднавши зусилля, повинен “зупинити цього маніяка” (президента РФ Володимира Путіна).

“Відтак, за столом переговорів про безпеку в Україні, Європі та всьому світі мають бути не лише Зеленський і Путін, але Байден, Макрон, Шольц, Джонсон. Якщо не вирішується питання закриття неба, постачання радянських винищувачів нашим повітряним силам, якщо не йдеться про масовану воєнну підтримку – західна дипломатія має сформувати консолідовану безпекову позицію”, – наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що у свій час долучив до перемовин у Нормандському форматі Ангелу Меркель та Франсуа Олланда, що дозволило зупинити гарячу фазу війни на Донбасі.