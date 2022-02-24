Про це заявив президент США Джо Байден
Він наголосив, що РФ несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне росію до відповідальності.
Байден заявив, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і продовжуватиме отримувати регулярні оновлення від служби національної безпеки.
Президент США обіцяє координувати свої дії з союзниками по НАТО, “щоб забезпечити рішучу, спільну відповідь, яка дотримає будь-якої агресії проти Альянсу.”
Нагадаємо, о 5 ранку Російська Федерація оголосила Україні війну.