Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну ​​війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.

Про це заявив президент США Джо Байден

Він наголосив, що РФ несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне росію до відповідальності.

Байден заявив, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і продовжуватиме отримувати регулярні оновлення від служби національної безпеки.

Президент США обіцяє координувати свої дії з союзниками по НАТО, “щоб забезпечити рішучу, спільну відповідь, яка дотримає будь-якої агресії проти Альянсу.”

Нагадаємо, о 5 ранку Російська Федерація оголосила Україні війну.