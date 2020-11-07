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Байден набирає 273 голоси виборників і перемагає на виборах президента США – CNN

Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Вирішальною стала перемога у Пенсильванії.

Субота, 7 листопада 2020, 18:57

Про це повідомляє видання CNN.

Демократ Джо Байден перемагає у штаті Пенсильванія, де він народився. Зараз у нього 273 голоси виборників. Для перемоги кандидатові потрібно не менше 270 голосів виборників.

До слова, видання The New York Times також опублікувало дані про перемогу Байдена.

Увечері Байден пообіцяв виступити із промовою про об’єднання країни.

“Ніколи не забувайте: підсумки – це не просто цифри. Це голоси виборців, чоловіків та жінок, які реалізують основне право – бути почутими”, – сказав Байден.

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  • #Букви слідкують за перебігом виборів у США. Детальніше про це можете прочитати тут.
Теги: Байден, вибори, США, Трамп

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