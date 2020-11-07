Байден набирає 273 голоси виборників і перемагає на виборах президента США – CNN

Про це повідомляє видання CNN.

Демократ Джо Байден перемагає у штаті Пенсильванія, де він народився. Зараз у нього 273 голоси виборників. Для перемоги кандидатові потрібно не менше 270 голосів виборників.

До слова, видання The New York Times також опублікувало дані про перемогу Байдена.

Увечері Байден пообіцяв виступити із промовою про об’єднання країни.

“Ніколи не забувайте: підсумки – це не просто цифри. Це голоси виборців, чоловіків та жінок, які реалізують основне право – бути почутими”, – сказав Байден.

У Білому домі вже розпочалися розмови про поразку чинного президента Дональда Трампа. Сценарій потенційної поразки політика обговорили ще до виборів.