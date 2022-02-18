Сьогодні на брифінгу у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував рішення Президента України Володимира Зеленського долучитися до Мюнхенської конференції, зазначивши, що це рішення він має ухвалити самостійно.

Про це повідомив Байден на брифінгу у Білому домі.

Журналістка агенції Bloomberg поцікавилася, чи вірно вчиняє український президент Володимир Зеленський вчиняє, вирушаючи на Мюнхенську конференцію безпеки в тракті ймовірного вторгнення Росії.

Він повинен сам ухвалити це рішення. Я говорив із Зеленським, можливо більше десятка разів. У плані напрацювання дипломатичного рішення, можливо, це і мудре рішення [поїздка Зеленського до Мюнхена]. Але він повинен його ухвалити”, — зауважив президент США.

Також він заявив, що переконаний щодо того, що Путін вирішив вторгнутися в Україну. Він також наголосив, що ціль Путіна — це столиця України.

Водночас він виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах” та поширювати дезінформацію. За його словами твердження РФ йдуть “проти простої логіки”.

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