Про це повідомив Байден на брифінгу у Білому домі.

Журналістка агенції Bloomberg поцікавилася, чи вірно вчиняє український президент Володимир Зеленський вчиняє, вирушаючи на Мюнхенську конференцію безпеки в тракті ймовірного вторгнення Росії.

Він повинен сам ухвалити це рішення. Я говорив із Зеленським, можливо більше десятка разів. У плані напрацювання дипломатичного рішення, можливо, це і мудре рішення [поїздка Зеленського до Мюнхена]. Але він повинен його ухвалити”, — зауважив президент США.

Також він заявив, що переконаний щодо того, що Путін вирішив вторгнутися в Україну. Він також наголосив, що ціль Путіна — це столиця України.

Водночас він виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах” та поширювати дезінформацію. За його словами твердження РФ йдуть “проти простої логіки”.

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