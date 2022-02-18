Про це повідомив Байден на брифінгу у Білому домі.
Журналістка агенції Bloomberg поцікавилася, чи вірно вчиняє український президент Володимир Зеленський вчиняє, вирушаючи на Мюнхенську конференцію безпеки в тракті ймовірного вторгнення Росії.
Він повинен сам ухвалити це рішення. Я говорив із Зеленським, можливо більше десятка разів. У плані напрацювання дипломатичного рішення, можливо, це і мудре рішення [поїздка Зеленського до Мюнхена]. Але він повинен його ухвалити”, — зауважив президент США.
Також він заявив, що переконаний щодо того, що Путін вирішив вторгнутися в Україну. Він також наголосив, що ціль Путіна — це столиця України.
Водночас він виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах” та поширювати дезінформацію. За його словами твердження РФ йдуть “проти простої логіки”.
Нагадаємо, що
- Нагадаємо, що 19 лютого віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс візьме участь у Мюнхенській конференції безпеки (MSC), де зустрінеться з лідерами інших держав, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.
- Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) пройде у середині лютого одразу у двох форматах – реального та віртуального спілкування. У ній візьмуть участь канцлер ФРН Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Харріс та ще близько 35 глав держав та урядів. Отримав запрошення і президент України Володимир Зеленський.