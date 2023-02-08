Президент США Джо Байден назвав повномасштабну російсько-українську війну "випробуванням" для його держави та всього світу.

Про це Байден сказав у своїй промові “Про стан справ в країні” у прямому етері.

За його словами, союзникам вдалося побудувати глобальну коаліцію, аби протистояти “агресії Путіна”. Зокрема, Байден наголосив на об‘єднанні НАТО.

“Так, ми планували відстоювати. І так, ми це зробили. Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми — на чолі. Ми об’єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистоїмо агресії Путіна. Ми стали з українським народом”, — заявив у промові президент США.

Він нагадав, як виступав у цій самій залі, лише за кілька днів після того, як президент РФ “Володимир Путін розв’язав свою жорстоку атаку проти України”.

Байден назвав повномасштабне вторгнення смертельним нападом, що “викликає в пам’яті образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни”.

На думку американського президента чинна війна є “випробуванням віку” для США та світу.

“Чи відстоюватимемо ми найголовніші принципи? Чи відстоюватимемо ми суверенітет? Чи відстоюватимемо право людей жити вільними від тиранії? Чи відстоюватимемо захист демократії? Такий захист має значення для нас, оскільки він зберігає мир і застерігає потенційних агресорів від загрози нашій безпеці та процвітанню. Через рік ми знаємо відповідь”, — додав Джо Байден під час своєї промови.

Серед гостей, слухаючи промову, була й пані посол України у США Оксана Маркарова. Байден сказав, що вона є людиною, яка “уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу”.

Президент США запевнив, що американці підтримуватимуть Україну скільки буде потрібно.

“Наша нація працює заради збільшення свободи, гідності та миру не лише в Європі, а скрізь”, — резюмував президент Байден.