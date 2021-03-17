Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін повинен “поплатитися” за втручання у вибори.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню ABC.

Зазначається, що таким чином американський президент прокоментував звіт розвідки, у якому йшлося про те, що Росія намагалася дискредитувати Байдена під час президентської кампанії 2020 року.

Зокрема, Байден заявив, що під час телефонної розмови з Путіним, яка відбулася у кінці січня, він попередив його про відповідальність за втручання у вибори, якщо ця інформація підтвердиться.

“Він поплатиться. Ми довго розмовляли, він і я, коли ми… Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: “Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я з’ясую, що це (втручання у вибори, – ред.) сталося, то будьте готові”, — сказав Байден.

Тоді журналіст вирішив поставити уточнювальне питання про те, чи вважає Байден Путіна вбивцею.

“Ммм, так”, – сказав Байден.

Водночас американський лідер не уточнив, як саме змусить Путіна поплатитися за втручання у вибори.

Про що йдеться у звіті американської розвідки?

Розвідка США представила розсекречену доповідь з доказами щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів. У ній сказано, що президент РФ Володимир Путін особисто керував деякими процесами несанкціонованого втручання.

За даними розвідки, Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

“Ключовим елементом стратегії Москви під час цього виборчого циклу було використання людей, пов’язаних із російською розвідкою, щоб просувати наративи, включно з оманливими і необґрунтованими звинуваченнями проти президента Байдена, – через американські медіа, посадовців, відомих особистостей, включно з близькими до експрезидента Трампа і його адміністрації”, – йдеться у звіті.

У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори.

Також зазначається, що Деркач “має зв’язки із російськими офіційними особами, як і з російськими спецслужбами”.

Згідно із доповіддю, Деркач у 2020 році чотири рази публікував аудіозаписи, якими намагався довести причетність Джо Байдена до начебто корупційних дій, пов’язаних з Україною. Такі дії нардепа були спрямовані на “забезпечення переобрання президента Трампа”.

Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України.

За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.