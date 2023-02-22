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Байден назвав рішення Росії про призупинення договору про ядерну зброю «великою помилкою»

Американський президент Джо Байден вважає, що призупинення участі Росії в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями є помилкою.

Середа, 22 лютого 2023, 18:03
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Про це повідомило AP.

Лідер США озвучив свою думку після прибуття до президентського палацу у Варшаві на саміт Бухарестської дев’ятки.

“Велика помилка”, — коротко відповів президент США журналістам про рішення Москви.

Після заяви президента РФ Володимира Путіна на Федеральних зборах Росії, 21 лютого, це стало першим коментарем Байдена. Тоді Путін підкреслив, що Росія не виходить з угоди, а призупиняє її дію. Він звинуватив США та НАТО, що вони працюють на знищення Росії, оскільки допомогають Україні.

Рада Федерації на засіданні 22 лютого проголосувала за закон, що припиняє участь РФ.

Крім того, російський президент заявив, що міноборони РФ з “Росатомом” мають забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.

Довідка. Договір про стратегічні наступальні озброєння було підписано у 2010 році. Документ обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Його дію можуть припинити у 2026 році, якщо цього захоче або РФ, або США.

Країни мали провести перемовини стосовно відновлення інспекцій за новим договором СНО, але їх було скасовано у листопаді 2022 року. Щодо призначення іншої зустрічі для обговорення питання сторони не домовилися.

Договір може бути продовжено строком на п’ять років, але за угоди обох сторін.

Теги: Володимир Путін, Джо Байден, російсько-українська війна, США, ядерна зброя

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