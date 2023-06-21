Джерело: Associated Press.
На слова президента США відреагувала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Висловлювання Байдена з’явилися через день після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіну, де відбулася зустріч з Сі Цзіньпінем.
Американський президент зазначив, що Сі “дуже засмутився” через те, що США збили аеростат. Начебто глава КНР не знав, що він “збився з курсу” та залетів у небо над Штатами. Після цього пролунала заява про диктатора.
“Зауваження США надзвичайно абсурдні та безвідповідальні”, – сказала Мао.
Речниця МЗС наголосила, що слова Байдена “повністю суперечать фактам і серйозно порушують дипломатичний протокол, а також серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю”. Також Пекін висловлює сильне невдоволення і вважає заяви президента США “політичною провокацією”.
- Президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном відчутний прогрес у відновленні американо-китайських відносин. Американський політик також провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Пекіні заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. На зустрічі з Сі Цзіньпіном американський посадовець додав, що США та Китай досягли прогресу та домовленостей “щодо деяких конкретних питань“.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими офіційними особами відносно повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив речник Держдепу Метт Міллер.