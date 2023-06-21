Джерело: Associated Press.

На слова президента США відреагувала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Висловлювання Байдена з’явилися через день після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіну, де відбулася зустріч з Сі Цзіньпінем.

Основною метою зустрічей було розмороження дипломатичних відносин між країнами після скандалу з розвідувальним китайським аеростатом, який на початку лютого опинився у повітряному просторі США.

Американський президент зазначив, що Сі “дуже засмутився” через те, що США збили аеростат. Начебто глава КНР не знав, що він “збився з курсу” та залетів у небо над Штатами. Після цього пролунала заява про диктатора.

“Зауваження США надзвичайно абсурдні та безвідповідальні”, – сказала Мао.

Речниця МЗС наголосила, що слова Байдена “повністю суперечать фактам і серйозно порушують дипломатичний протокол, а також серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю”. Також Пекін висловлює сильне невдоволення і вважає заяви президента США “політичною провокацією”.