Про це він заявив під час пресконференції у Канаді, повідомляє CNN.
За словами Байдена, візит президента КНР Сі Цзіньпіня до Росії для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не стривожив його.
“Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але я думаю, що ми це значно перебільшуємо”, – сказав він.
Очільник Білого дому додав, що попри нещодавні застереження офіційних осіб США про те, що Китай може збільшити військову підтримку Росії, на даний час “вони цього ще не зробили”.
“Це не означає, що вони не будуть, але вони ще не зробили цього. І якщо щось і трапилося, Захід об’єднався значно більше”, — сказав Байден.
Байден згадав про посилення співпраці між альянсами, зокрема через G7, Quad Alliance, ASEAN та AUKUS. Він додав, що мав зустрічі з 80% світових лідерів.
“Отже, я просто хочу поглянути на це в перспективі, я не сприймаю це легковажно… Те, що роблять Китай і Росія, може стати значно гіршим. Але погляньмо на це в перспективі. Ми об’єднані коаліції — Сполучені Штати та Канада”, — сказав американський лідер.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай “дуже уважно” стежить за тим, як Вашингтон і світ реагують на вторгнення Росії в Україну, наслідки якого, за його словами, відчуваються в Азії.
- Сполучені Штати сподіваються, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час своїх зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним виступатиме за план припинення війни проти України, який включає повне виведення російських військ.
- Митні дані, отримані ЗМІ, свідчать про прямі поставки китайських штурмових гвинтівок, а також безпілотників і бронежилетів через Туреччину та ОАЕ до Росії протягом червня-грудня 2022 року.