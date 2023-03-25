Президент Сполучених Штатів Джо Байден зазначив, що не сприймає Росію та Китай легковажно, однак занепокоєння щодо зближення цих держав є "перебільшеними".

Про це він заявив під час пресконференції у Канаді, повідомляє CNN.

За словами Байдена, візит президента КНР Сі Цзіньпіня до Росії для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не стривожив його.

“Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але я думаю, що ми це значно перебільшуємо”, – сказав він.

Очільник Білого дому додав, що попри нещодавні застереження офіційних осіб США про те, що Китай може збільшити військову підтримку Росії, на даний час “вони цього ще не зробили”.

“Це не означає, що вони не будуть, але вони ще не зробили цього. І якщо щось і трапилося, Захід об’єднався значно більше”, — сказав Байден.

Байден згадав про посилення співпраці між альянсами, зокрема через G7, Quad Alliance, ASEAN та AUKUS. Він додав, що мав зустрічі з 80% світових лідерів.

“Отже, я просто хочу поглянути на це в перспективі, я не сприймаю це легковажно… Те, що роблять Китай і Росія, може стати значно гіршим. Але погляньмо на це в перспективі. Ми об’єднані коаліції — Сполучені Штати та Канада”, — сказав американський лідер.