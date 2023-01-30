30 січня президент США Джо Байден заявив, що не має наміру споряджати винищувачі F-16 в Україну, аби допомогти Києву у війні проти росіян.

Про це інформує AFP.

#BREAKING Biden says “no” to US sending F-16 fighter jets to Ukraine pic.twitter.com/32Y8S1HUSU — AFP News Agency (@AFP) January 30, 2023

На запитання журналістів у Білому домі щодо того, чи він виступає за спорядження літаків Україні, Байден відповів: “ні”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що питання винищувачів F-16 для України вже “взяли у роботу”.

Своєю чергою, CNN нагадали, що минулого тижня, Байден оголосив, що надішле 31 танк M1 Abrams в Україну, попри те, що високопосадовці США раніше заявляли, що ці важкі транспортні засоби погано підходять для армії країни.

Виступаючи на південній галявині Білого дому, Байден також зазначив, що не впевнений, чи відвідає він Європу наступного місяця на річницю початку повномасштабної війни в Україні. Відповідаючи на окреме запитання, Байден сказав, що планує відвідати Польщу, але не впевнений, коли.

У березні 2022 року The Wall Street Journal наголошували, що рішення США відмовити Україні у передачі польських винищувачів МіГ-29 особисто схвалив президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, аби не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.

Тема постачання бойової авіації досі відверто розділяє партнерів України. Одначе, минулими днями було зроблено декілька заяв американськими і європейськими офіційними особами щодо більш конкретного розгляду питання. Особливо це стосується Нідерландів, які підтримали заклик України.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що відправка винищувачів обговорюватиметься “дуже ретельно”. Нідерланди, які оснащені виробленими в США літаками F-16, не зможуть спорядити їх без дозволу Вашингтона.

Зауважимо, раніше співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Окрім цього, голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Довідка. F-16 – легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління. F-16 досі залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям.

Характеристики: маса з двигуном F100 – 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 – 9 017/9 466 кг; максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м; стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас – 511 снарядів); ракети повітря-повітря – AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2; ракети повітря-поверхня – 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk; кориговані бомби – 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM; кориговані касетні бомби – CBU-103, CBU-104, CBU-105; бомби вільного падіння – Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.