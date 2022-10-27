Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту G20 на Балі наступного місяця, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Про це інформує CNN.

Під час брифінгу 27 жовтня Кірбі уточнив, що президент США не має наміру сідати за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути.

“Слухай, у мене немає наміру зустрічатися з ним, але бач, якби він прийшов до мене на G20 і сказав: “Я хочу поговорити про звільнення Бріттні Грінер”, я б можливо зустрівся з ним”, – пояснив Байден.

За словами Кірбі, Байден зосередиться на альянсах і партнерствах під час поїздки, яка відбудеться через кілька днів після проміжних виборів.

“Президент пишається роботою, яку ми виконали в усьому світі, щоб зміцнити альянси та партнерства… і я думаю, ви побачите, що президент Байден зосередиться на цьому”, — наголосив Кірбі.

За інформацією ЗМІ, Білий дім вживає всіх можливих заходів, щоб уникнути прямої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна на саміті G20.

Наразі складно повністю виключити можливість зустрічі Байдена та Путіна під час цьогорічного саміту лідерів Великої двадцятки. За словами офіційних осіб, президенти США та РФ можуть опинитись разом на великому пленарному засіданні.

Однак будь-які офіційні зустрічі між президентами у США відкидають і вживають усіх заходів, аби Байден не зустрівся з Путіним навіть випадково – у коридорі чи на спільному фото лідерів саміту.

“Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна: він вважає його вбивцею, він вважає його військовим злочинцем. Ви зазвичай не зустрічаєтеся з убивцями та військовими злочинцями”, — сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні.

З початку свого президентства Байден зустрічався з Путіним лише один раз. Це було на саміті у Женеві влітку 2021 року. Оскільки згодом Росія почала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну, президенти США та РФ ще декілька разів спілкувались телефоном. Востаннє це було у лютому 2022 року, за декілька днів до широкомасштабної війни.

Саміт G20, який відбудеться на Балі, стане найочікуванішим багатонаціональним зібранням за останні роки, оскільки повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії. На відміну від G7, яка складається виключно з багатих демократій, G20 також включає кілька автократій. Тому очікується, що не всі присутні на саміті країни будуть підтримувати Україну.

У той час, як Байден планує уникати Путіна, між старшими помічниками у Вашингтоні та Пекіні почалися непублічні переговори щодо проведення у межах G20 першого особистого саміту між президентом США і китайським лідером Сі Цзіньпіном, повідомили посадовці. Зазвичай, перша зустріч між лідерами двох головних світових супердержав є головною подією, однак Путін готовий боротись, аби опинитись у центрі міжнародної уваги.

Раніше стало відомо, що російський президент, ймовірно, використає питання продовження Чорноморської зернової угоди за посередництва ООН як спосіб отримати важіль впливу на саміті G20 в Індонезії наступного місяця.